sporni potez francuza?

Supermarketi počeli koristiti AI kako bi uhvatili kradljivce, ali takav nadzor otvara brojna pitanja

N1 Info
19. velj. 2026. 08:22
Pixabay / Ilustracija

Francuski supermarketi koriste umjetnu inteligenciju za otkrivanje krađa, ali raste zabrinutost zbog nadzora.

Tisuće supermarketa diljem Francuske počele su koristiti sustave umjetne inteligencije kako bi u stvarnom vremenu otkrivale krađe u trgovinama. Tehnologija analizira snimke nadzornih kamera i prepoznaje sumnjive geste kupaca, poput skrivanja proizvoda u torbu ili neobičnog ponašanja na blagajni javlja Euronews.

Kad algoritam detektira potencijalnu krađu, zaposlenicima se automatski šalje upozorenje zajedno s kratkom videosnimkom, kako bi mogli reagirati. Trgovci tvrde da im je sustav znatno smanjio gubitke. Pojedini navode da su nakon uvođenja umjetne inteligencije gotovo prepolovili štetu od krađa, dok drugi ističu da im je tehnologija omogućila izbjegavanje zapošljavanja dodatnog zaštitarskog osoblja.

Rizik od pretjeranog nadzora i povrede privatnosti kupaca

Jedna od tvrtki koja stoji iza sustava, francuski start-up Veesion, procjenjuje da je opremila između 2.000 i 3.000 trgovina. Iz tvrtke tvrde da njihova tehnologija ne koristi biometrijsku identifikaciju ni prepoznavanje lica te da je usklađena s europskim pravilima o zaštiti podataka.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da se sustav nalazi u pravnoj sivoj zoni. Francuski regulator za zaštitu podataka (CNIL) ističe da ovakve kamere obrađuju osobne podatke u velikom opsegu te da njihova komercijalna uporaba zasad nema jasnu zakonsku osnovu. Kritičari upozoravaju na rizik od pretjeranog nadzora i moguće povrede privatnosti kupaca, osobito jer mnogi nisu svjesni da se njihovo ponašanje analizira algoritmima.

Primjena umjetne inteligencije u dućanima dolazi u trenutku kad trgovci diljem Europe bilježe rast krađa, dijelom potaknut inflacijom i rastom cijena hrane. No ostaje otvoreno pitanje gdje je granica između zaštite imovine i zaštite privatnosti građana.

krađa nadzor potrošači prava potrošača trgovine umjetna inteligencija

