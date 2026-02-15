Lažna sniženja? Potrošači razočarani: "Nabiju cijene prije pa onda snize"

Zimska sniženja bliže se kraju, a hrvatski potrošači sve češće nailaze na lažne i manipulativne ponude - i u trgovinama i na internetu.
Pokazuje to i istraživanje europarlamentarke Biljane Borzan, koja upozorava da je Hrvatska i dalje pri dnu Europe kada je riječ o poštovanju prava potrošača, ali i da mnogi građani svoja prava ne poznaju.
Sniženja su mnogima omiljeno vrijeme za kupnju kako bi uštedjeli koji euro. No, često nisu onakva kakvima se čine.
"Nabiju cijene prije sniženja pa onda snize, ali neki proizvodi se mogu naći na akciji", rekao je Ivan za HRT.
"Jednu cijenu iza, drugu naprijed, onda kada dođete na kasu - mi smo se zabunili, pa nije to tako…", ističe Amela.
"Ti popusti jesu stvarni, samo treba pogledati i pripaziti na koji artikl", kaže Dražen.
Kupci se žale
Prema podacima iz 2025. i istraživanju zastupnice u Europskom parlamentu, 91 posto domaćih potrošača razočarano je sniženjima. Kupci se žale na lažno označene cijene 30 dana prije sniženja te na lažne postotke popusta.
"Sniženje 50-60-70 posto, a kada uđete u trgovinu zapravo bude jedan predmet snižen na taj postotak koji se oglašava. Prema zakonu bi barem 20 posto predmeta moralo biti sniženo na onaj postotak koji piše u izlogu", ističe Biljana Borzan, zastupnica u Europskom parlamentu.
Kod internetske kupnje česti su i lažni tajmeri koji stvaraju pritisak da se kupnja dovrši odmah. U Hrvatskoj gospodarskoj komori poručuju da ozbiljnim trgovcima nije cilj zavarati potrošače.
" Svi žele da potrošači ostvare povjerenje u njihov trgovački lanac i smatramo da do toga sve manje dolazi. Ove godine očekujemo promjenu pravilnika koje će još jasnije komunicirati cijene, gdje ćemo moći označavati progresivno sniženje - koliko se puta ta cijena snižavala od početka sniženja", objašnjava Maja Bogović, direktorica Sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore.
Ministarstvo gospodarstva i udruge za zaštitu potrošača pozivaju građane da uspoređuju cijene i koriste dostupne alate.
"Uredbom, a sada će postati trajno zakonodavno rješenje, trgovci su obvezni na dnevnoj bazi dostavljati cijene, a privatni sektor je našao interes i radi usporedbu tih cijena. Koristite te alate kako biste svoj novac dali onima koji nas ne varaju i neopravdano ne dižu cijene", rekao je Ante Šušnjar, ministar gospodarstva.
"Nama treba potpuna promjena Zakona o zaštiti potrošača koja bi puno više štitila potrošače i to na jednostavniji način. Danas barem svi imaju mobitele koji mogu fotografirati i trebala bi postojati aplikacija putem koje bi to mogli odmah poslati inspektoratu", kaže Marina Novaković Matanić, predsjednica Udruge za zaštitu potrošača grada Karlovca „Korana“.
Dok se čekaju strože mjere, potrošačima se savjetuje oprez. Ako akcije zvuče predobro da bi bile istinite - vjerojatno to i jesu.
