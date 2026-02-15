Lažna sniženja? Potrošači razočarani: "Nabiju cijene prije pa onda snize"

"Uredbom, a sada će postati trajno zakonodavno rješenje, trgovci su obvezni na dnevnoj bazi dostavljati cijene, a privatni sektor je našao interes i radi usporedbu tih cijena. Koristite te alate kako biste svoj novac dali onima koji nas ne varaju i neopravdano ne dižu cijene", rekao je Ante Šušnjar, ministar gospodarstva.