Američka vojska spremna napasti Iran već ovog vikenda, čeka se Trumpovo odobrenje?

Bijela kuća obaviještena je da bi vojska mogla biti spremna za napad do vikenda, nakon značajnog gomilanja zračnih i pomorskih snaga na Bliskom istoku posljednjih dana, naveli su izvori za CNN. No jedan je izvor upozorio da je Trump privatno iznosio i argumente za i protiv vojne akcije te ispitivao savjetnike i saveznike o tome koji je najbolji smjer djelovanja.