Američka vojska spremna napasti Iran već ovog vikenda, čeka se Trumpovo odobrenje?
Američka vojska spremna je napasti Iran već ovog vikenda, iako predsjednik Donald Trump još nije donio konačnu odluku o tome hoće li odobriti takvu akciju.
Bijela kuća obaviještena je da bi vojska mogla biti spremna za napad do vikenda, nakon značajnog gomilanja zračnih i pomorskih snaga na Bliskom istoku posljednjih dana, naveli su izvori za CNN. No jedan je izvor upozorio da je Trump privatno iznosio i argumente za i protiv vojne akcije te ispitivao savjetnike i saveznike o tome koji je najbolji smjer djelovanja.
Visoki dužnosnici administracije zaduženi za nacionalnu sigurnost sastali su se u srijedu u Situacijskoj sobi Bijele kuće kako bi razgovarali o situaciji u Iranu, rekla je osoba upoznata sa sastankom. Trump su u srijedu također informirali posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner, Trumpov zet, o njihovim neizravnim razgovorima s Iranom održanima dan ranije. Nije jasno hoće li Trump donijeti odluku do vikenda.
"On provodi puno vremena razmišljajući o tome", rekao je jedan izvor.
Rubio putuje u Izrael
Iranski i američki pregovarači razmjenjivali su poruke tri i pol sata u utorak tijekom neizravnih razgovora u Ženevi, no razišli su se bez jasnog rješenja. Glavni iranski pregovarač rekao je da su se obje strane složile oko "skupa vodećih načela", dok je američki dužnosnik kazao da "još uvijek ima mnogo detalja o kojima treba razgovarati".
Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt je izjavila da se očekuje da će Iran u "idućih nekoliko tjedana" iznijeti više detalja o svojoj pregovaračkoj poziciji, ali nije htjela reći hoće li Trump u tom razdoblju odgoditi vojnu akciju. Američki državni tajnik Marco Rubio trebao bi 28. veljače otputovati u Izrael kako bi se sastao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom i informirao ga o razgovorima s Iranom, rekao je dužnosnik State Departmenta za CNN.
"Neću postavljati rokove u ime predsjednika Sjedinjenih Država", rekla je Leavitt.
Dodala je da, iako je "diplomacija uvijek njegova prva opcija", vojna akcija ostaje na stolu.
"Postoji mnogo razloga i argumenata koji se mogu iznijeti za napad na Iran", rekla je, dodavši da se Trump "prije svega" oslanja na savjete svog tima za nacionalnu sigurnost.
Iran utvrđuje nuklearna postrojenja
Nejasne izjave potaknule su rastuće strahove od vojnog sukoba između dviju zemalja, iako dužnosnici naizgled i dalje ostavljaju prostor za diplomaciju. USS Gerald Ford, najnaprednija nosačka skupina u američkom arsenalu, mogao bi stići u regiju već ovog vikenda, nakon niza drugih vojnih pojačanja. Zračne snage SAD-a stacionirane u Ujedinjenom Kraljevstvu, uključujući tankere za dopunu goriva i borbene zrakoplove, premještaju se bliže Bliskom istoku, prema izvorima upoznatima s tim kretanjima.
S druge strane, Iran utvrđuje nekoliko svojih nuklearnih postrojenja, koristeći beton i velike količine zemlje kako bi zakopao ključne lokacije pod pritiskom američke vojske, prema novim satelitskim snimkama i analizi Instituta za znanost i međunarodnu sigurnost.
Nekoliko kalendarskih događaja moglo bi utjecati na tajming napada. Zimske olimpijske igre, tradicionalno trenutak globalnog jedinstva, završavaju u nedjelju, a neki europski dužnosnici smatraju da se napad neće dogoditi prije toga. U međuvremenu je u srijedu počeo ramazan, a neki dužnosnici američkih saveznika na Bliskom istoku, koji su lobirali protiv napada zbog straha od regionalne destabilizacije, naveli su da bi napad tijekom muslimanskog svetog mjeseca bio znak američkog nepoštovanja.
Trump u utorak drži svoje godišnje obraćanje o stanju nacije, a suradnici su rekli da će to vjerojatno poslužiti kao početak njegove poruke za izbornu godinu u vezi s domaćim pitanjima. Nije jasno uzima li predsjednik te događaje u obzir dok razmatra svoje opcije.
Trump je u svojim izjavama o Iranu proteklih tjedana učinio malo kako bi pridobio potporu američke javnosti ili Kongresa za veliku vojnu operaciju u toj zemlji. Naznačio je želju za promjenom režima i inzistirao da Iran ne smije doći do nuklearnog oružja, ali nije precizirao koji bi točno bili njegovi ciljevi ako bi naredio napad.
