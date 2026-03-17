Kineski div kreće u utrku s Amazonom: Nude "čudesa" kupcima diljem Europe

Kineski gigant e-trgovine JD.com označio je u ponedjeljak početak utrke s američkim Amazonom u Europi otvaranjem online trgovine Joybuy u Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Francuskoj, Nizozemskoj, Belgiji i Luksemburgu.
JD.com želi proširiti poslovanje u inozemstvu, a pokretanje e-trgovine u skupini europskih zemalja vremenski se poklopilo sa širenjem kineskih trgovaca i brendova u SAD-u i u Europi, u potrazi za novim prilikama za rast izvan matičnog tržišta, podalje od nesmiljene domaće konkurencije.
Joybuyjeva web stranica i aplikacija prodavat će tehnološke proizvode, kućanske aparate i potrepštine, kozmetiku i namirnice.
Platforma će obuhvatiti i specijalizirane trgovine robnih marki, uključujući L'Oreal, Braun, DeLonghi, BRITA i Bodum.
JD.com tvrdi da će cijene biti "konkurentne".
Ključna prednost bit će brza dostava kupcima u većim gradovima, rekao je generalni direktor Joybuy-ja UK Matthew Nobbs.
Dostavno područje obuhvatit će više od 15 milijuna kućanstava u Europi i u Ujedinjenom Kraljevstvu, s besplatnom uslugom za narudžbe vrijednosti veće od 29 eura odnosno od 29 funti.
Joybuy želi konkurirati Amazon Primeu neograničenom besplatnom pretplatom na dostavu u programu "JoyPlus", s početnom cijenom od 3,99 eura, odnosno od 3,99 funti mjesečno.
Nobbs nije želio reći koliko su uložili u projekt koji uključuje 60 skladišta i depoa diljem Europe i vlastitu uslugu last mile dostave.
JD.com je već krajem prošle godine osigurao većinski udio u njemačkom lancu trgovina potrošačke elektronike Ceconomy, u sklopu preuzimanja vrijednog oko 2,2 milijarde eura.
Godine 2024. kineska tvrtka bila je planirala preuzeti i britanskog trgovca elektronikom Currys, ali je na kraju odustala. Lani su bezuspješno pregovarali i o preuzimanju Argosa iz grupe supermarketa Sainsbury's, napominje Reuters.
