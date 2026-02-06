U 2025. RH povećala izvoz za 4,4 posto, a uvoz za 3,3 posto

Ukupan izvoz iznosio je 23,1 milijardu eura, što je 5,2 posto više nego u istom razdoblju 2024., dok je uvoz porastao za 3,8 posto, na 41 milijardu eura. Time su tek blago revidirani prvi podaci za studeni objavljeni 9. siječnja, po kojima je vrijednost hrvatskog robnog izvoza u prvih jedanaest mjeseci 2025. godine iznosila 23,1 milijardu eura ili pet posto više nego u istom razdoblju godinu ranije, a uvoz porastao za 3,2 posto, na 40,8 milijardi eura.