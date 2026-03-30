VIDEO / Ovo su cijene goriva u zapadnoj Europi. Francuzi i Nijemci toče u maloj, bogatoj zemlji

PIXABAY

Zbog rata na Bliskom istoku došlo je do rasta cijena sirove nafte, što je uzrokovalo poskupljenje benzina u Europskoj uniji od 10 do 15 posto u odnosu na početak godine. Ipak, cijene se razlikuju od države do države, osobito u zapadnoj Europi koja je znatno skuplja od istočne. Tako se cijene benzina u zapadnoj Europi kreću od 2,02 do 2,4 eura, dok dizel prelazi i 2,20 eura.

Podijeli

Oglas

Mali Luksemburg postao je središte "energetskog turizma", barem kada je riječ o vozačima. U toj je zemlji gorivo ispod dva eura i najjeftinije je u zapadnoj Europi. Od jutros su cijene blago pale pa benzin stoji između 1,7 i 1,86 eura po litri.

Cijena dizela, koji je posljednjih tjedana znatno poskupio i prešao granicu od 2 eura, posljednjih dana je u padu te sada iznosi oko 1,86 eura. Zbog toga, ali i sve većeg broja električnih vozila, građani Luksemburga trenutačno manje osjećaju posljedice krize. Novinar N1 Srbija obišao je crpke i donio detaljan izvještaj.

U Njemačkoj je hrana jeftinija, ali gorivo skuplje

Situacija je drugačija u susjednoj Njemačkoj, gdje je hrana jeftinija, ali je gorivoznatno skuplje. Benzin se kreće od 2,08 do 2,21 eura, a dizel oko 2,30 eura, dok na autocestama može biti i skuplji.

Razlika u cijeni za puni spremnik dizela između Njemačke i Luksemburga prelazi 15 eura, pa se mnogima isplati prijeći granicu radi točenja goriva.

Specifična situacija u Belgiji

Osim stanovnika pograničnih područja uz Luksemburg, i Nijemcima iz područja bližih Belgiji često se isplati točiti gorivo u susjednoj zemlji.

U Belgiji je situacija specifična. Dizel je skup, gotovo kao u Njemačkoj, te je dosegnuo razinu od oko 2,29 eura po litri. S druge strane, benzin je znatno povoljniji i kreće se između 1,86 i 1,93 eura, što je blizu cijena u Luksemburgu.

Zbog toga Belgijci rijetko putuju u inozemstvo radi goriva, dok to Francuzi čine sve češće.

Zašto Francuzi toče u Luksemburgu

Francuska ima posebnosti kada je riječ o cijenama goriva. One ovise o lokaciji – gorivo je skuplje na autocestama nego u gradovima, a unutar gradova cijene variraju ovisno o tome kupuje li se na klasičnoj benzinskoj postaji ili u sklopu supermarketa.

Na francuskim autocestama dizel doseže cijenu od 2,44 do čak 2,51 eura po litri, dok je u supermarketima znatno jeftiniji, između 2,09 i 2,12 eura. Slično je i s benzinom, koji u gradovima stoji između 1,99 i 2,07 eura, a na autocestama može doseći i 2,30 eura.

Zbog toga stanovnici sjevera Francuske često odlaze u Luksemburg kako bi natočili gorivo.

I Nijemci vole tankati kod njih

Nije novost da je gorivo najjeftinije upravo u Luksemburgu, kao i druge trošarinske robe poput cigareta i alkohola.

Zbog toga je ta država poznata po velikom broju benzinskih postaja uz granice, osobito prema Njemačkoj i Francuskoj. Benzinska postaja na autocesti A3 u mjestu Berchem, na granici s Francuskom, najveća je u Europi i najprometnija na svijetu.

Zbog visokih cijena goriva u susjednoj Francuskoj, među najvišima u Europi, na luksemburškim benzinskim postajama često se mogu vidjeti vozila s francuskim i njemačkim registracijama, kao i brojni tranzitni putnici i vozači kamiona, kojima razlika u cijeni posebno znači zbog većih spremnika i velike potrošnje goriva.