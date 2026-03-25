KORISNI SAVJETI
Gorivo stalno poskupljuje, evo kako smanjiti potrošnju tijekom vožnje
Poskupljenje goriva svakodnevno je vidljivo na benzinskim postajama, a vozači to osjećaju na vlastitom novčaniku. U takvim okolnostima svaka ušteda postaje važna – čak i ona koja ovisi o načinu vožnje.
U tom kontekstu, svaki savjet za smanjenje potrošnje goriva izuzetno je koristan, a nekoliko njih za N1 BiH iznijela je inženjerka prometa Silma Muminović. Ako ih se vozači budu pridržavali, spremnik goriva neće se prazniti tako brzo.
Polazište za svakog vozača je pravilno održavanje vozila (redoviti servisi), ali i prilagodba prometu te racionalno upravljanje vozilom.
Ne pritiskajte papučicu gasa do kraja
"Vozači tijekom vožnje mogu utjecati na potrošnju goriva. Možda su neki savjeti već poznati, ali važno je podsjetiti da se papučica gasa ne pritišće do kraja i da se ubrzava umjereno. Primjerice, vožnja brzinom od 120 km/h umjesto 90 km/h može povećati potrošnju i do 20%", navela je Muminović.
Naglašava da pritisak na papučicu treba biti postupan, a ne nagao i konstantan.
Kočenje je također važno
Kao i ubrzavanje, i način kočenja utječe na potrošnju.
"Važno je voziti u optimalnoj brzini jer se tako smanjuje potrošnja. Usporavajte postupno – maknite nogu s gasa prije zaustavljanja. Nije potrebno naglo kočiti, a time produžujete i vijek trajanja kočnica“, istaknula je.
Vozite ujednačeno
Vozači trebaju održavati konstantnu vožnju.
"Pratite promet ispred sebe, razmak i slobodne trake. Pravovremeno reagirajte i izbjegavajte nepotrebna zaustavljanja jer to smanjuje potrošnju goriva", savjetuje Muminović.
Oslobodite se viška tereta
Jedan od često zanemarenih faktora je dodatna težina u vozilu.
"Uklonite sve što vam nije potrebno, uključujući krovne nosače, jer to smanjuje potrošnju", kaže.
Provjeravajte tlak u gumama
"Tlak u gumama vrlo je važan za potrošnju. Pazite da bude optimalan i da su gume u dobrom stanju", navodi Muminović, uz napomenu da optimalne vrijednosti ovise o proizvođaču.
Odaberite odgovarajući način vožnje
"Ako imate mogućnost, koristite ekonomični način vožnje i izbjegavajte ‘sport mode’, posebno u gradu. Vozite ujednačeno i izbjegavajte česta ubrzavanja i nagla usporavanja. Ako imate tempomat, koristite ga", savjetuje.
Izbjegavajte rad motora u praznom hodu
Rad motora u leru dodatno troši gorivo.
"Ako čekate dulje vrijeme, ugasite motor. Većina vozila ima start-stop sustav – preporučuje se ostaviti ga uključenim jer štedi gorivo", dodaje.
Redovito održavajte vozilo
Održavanje je ključno za sigurnu i učinkovitu vožnju.
"Motor najbolje radi kad je pravilno održavan. Pridržavajte se servisa, a ako primijetite veću potrošnju, obratite se mehaničaru“, ističe.
Planirajte vožnju
Planiranje rute također može smanjiti potrošnju.
"Provjerite stanje na cestama i izbjegavajte gužve birajući alternativne pravce", poručila je.
Uz ove savjete vozači mogu smanjiti troškove goriva, ali i doprinijeti sigurnijoj i učinkovitijoj vožnji.
