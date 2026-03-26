Fižulić: "Ovo kod nas je provincijska žabokrečina. Svijet se mijenja, a mi se bavimo benzinskim turizmom"

"No nema ni političke hrabrosti, a ni intelektualnog kapaciteta da se promišlja na taj način. Problem je puno dublji. Živimo u vrijeme društvenih mreža, banalnosti i površnosti, a pred nama se događa AI revolucija koja prvi puta mijenja čovjeka. Američko tržište rada je u slobodnom padu, a postoji gospodarski rast. To se nikada prije nije događalo. U Hrvatskoj je intelektualna lijenost političke elite tolika da je to zaprepašćujuće. Mi smo se u proteklih godinu dana bavili Thompsonom, dočekom reprezentacija, naoružavanjem susjeda... Ukrajinski rat vodi se dronovima, a mi kupujemo avione. Ne vidim da itko raspravlja o tome što nama upće treba. Mi prebrojavamo ročnike i koliko njih ima priziv savjesti. Ovdje je jedna provincijska žabokrečina i politička zapuštenost. U takvoj lijenosti duha mi doživljavamo svijet koji s mijenja preko noći i u kojemu su sva pravila igre odbačena, u kojemu Trump radi što hoće, a Izrael bira ljude koje će ubiti bilo gdje. Mi u takvom svijetu živimo potpuno nepripremljeni i bavimo se benzinskim turizmom", ustvrdio je Fižulić na kraju gostovanja kod Nine Kljenak u Novom danu N1 televizije.