ANALIZA STANJA
Fižulić: "Ovo kod nas je provincijska žabokrečina. Svijet se mijenja, a mi se bavimo benzinskim turizmom"
Gost Novog dana kod Nine Kljenak bio je bivši ministar gospodarstva Goranko Fižulić koji je govorio o naftnoj krizi, cijenama energenata, novom paketu mjera hrvatske Vlade, a na koncu i intelektualnoj lijenosti političkih elita koje se u vrijeme drastičnih globalnih promjena bave nebitnim temama.
"Sve što smo imali u prošlih pola stoljeća ne može se mjeriti s ovom destrukcijom. Ona se još nije posve prelila na cijene na tržištu. Zadnjih desetak dana vidimo da nafta pleše između 90 i 10 dolara, što je oko 50 posto iznad cijene iz veljače. A cijena plina je udvostručena u odnosu na veljaču. Tržišta još uvijek očekuju da će rat uskoro prestati i da će doći do smirivanija i otvaranja Hormuškog tjesnaca", kazao je Fižulić.
Potom je upozorio na dodatne probleme kazavši da cijena nafte kada ide u nebo, onda leti kao raketa, a kad pada - pada sporo kao pero. Osim toga, kaže, trenutni problem nije samo u cijeni nafte, nego i u njenim nedostatnim količinama, nestašici kakve nije bilo u prethodnim razdobljima.
"Rast cijena hrane je neminovan"
Na pitanje voditeljice što misli o novom Vladinom paketu mjera, rekao je da ima "neutralan stav".
"Prije 13 godina cijena nafte je bila 120 dolara. Treba gledati cjelinu i koliko dugo će ova kriza trajati i kakve će imati posljedice po hrvatsku ekonomiju koja se oslanja na turizam i domaću potrošnju. To su stvari kojima bi se Vlada trebala baviti, a ne svakoga dana izlaziti s pričom da nema nestašice goriva i da su stvari pod kontrolom. No što ako sve ovo potraje? Što će učiniti ako cijena barela dosegne 150 dolara? Hoće li i tada zalediti cijenu goriva na 1,60 eura", retorički se zapitao Fižulić.
Za građanstvo koje žive ispod prosjeka "od prvog do prvog u mjesecu" kazao je da je neotporno i da najsnažnije osjeća svaki cjenovni udar preko energenata i hrane. Za cijene hrane rekao je da će neminovno morati rasti.
"Hrana mora ići gore zbog umjetnog gnojiva i zbog transporta, ne samo zbog pohlepe trgovaca. Ona će sigurno ići gore. Pogotovo će kroz turističku sezonu cijene rasti."
"Najviše će stradati osnovno biračko tijelo HDZ-a"
Domaća poljoprivreda, kaže, kasni pola stoljeća jer je hrvatsko selo devastirano, a cijela poljoprivreda bazira se na korištenju europskih fondova. Za hrvatsko društvo ustvrdio je da ne želi zaokret jer već 35 godina "glasa za istu ekipu".
"Hrvatsko društvo je rezistentno na promjene jer se boji promjena kao takvih. U narednom inflacijskom valu koji neminovno slijedi stradat će umirovljenici i oni sa slabijim primanjima, a oni su osnovno biračko tijelo HDZ-a. A oni će najviše stradati."
Rekao je i da ne vidi mogućnost važnih iskoraka u postojećoj strukturi gospodarstva baziranoj na turizmu, domaćoj potrošnji i korištenju europskih fondova te na to naslonjenom graditeljstvu.
"Turizam će se adaptirati na potražnju. Ako potražnja bude veća, cijene će ići gore, a ako bude manja ići će dolje. Ovisit će o tome koliko će turista doći na Jadran. Imamo miks različitih posljedica moje mogu pogodovati hrvatskom turizmu i zaradi u ovoj sezoni, a mogu tu zaradu i umanjiti", smatra Fižulić.
"Cijela matematika nam je srušena"
Potom se vratio na ono što smatra najvećim paradoksom domaćeg društva.
"S jedne strane dvije trećine građana uporno tvrdi da država ide u krivom smjeru, a s druge imamo istog premijera već deset godina i istu stranku na vlasti već tri desetljeća. To je kontradiktorno."
Hrvatska politika, smatra, ne zna se postaviti u odnosu na SAD i rat na Bliskom istoku.
"Taj rat je enormno nepopularan. Svi koji imaju bilo kakav pozitivan odnos s Donaldom Trumpom dobivaju batine na izborima i dolazi do smjena vlasti. To će se događati i u narednom razdoblju, a hrvatska politika ne zna sebe postaviti u odnosu na SAD kao našeg strateškog saveznika u vrijeme kada se taj saveznik ponaša protivno međunarodnom pravu i protivno elementarnoj ljudskoj logici i osjećaju za pravdu. I čime se onda bavi domaća politika? Benzinskim turizmom. A ovakva cijena energenata nije bila ukalkulirana niti u proračun niti u projekciju rasta BDP-a niti u zaduživanja. Cijela matematika vam je srušena, a vi ne znate kako da je ispravite i svedete u nove okvire."
"Hrvatski 'bum' osjeća samo 20 posto građana"
Fižulić smatra da se 'hrvatski bum' o kojemu pričaju Andrej Plenković i Vlada dogodio samo za 20 posto stanovništva, za 30 posto je taj 'bum' neutralan, dok polovica stanovništva ne živi bolje nego prije deset godina. To su problemi koji se, po njegovom mišljenju, moraju strukturno riješiti.
"No nema ni političke hrabrosti, a ni intelektualnog kapaciteta da se promišlja na taj način. Problem je puno dublji. Živimo u vrijeme društvenih mreža, banalnosti i površnosti, a pred nama se događa AI revolucija koja prvi puta mijenja čovjeka. Američko tržište rada je u slobodnom padu, a postoji gospodarski rast. To se nikada prije nije događalo. U Hrvatskoj je intelektualna lijenost političke elite tolika da je to zaprepašćujuće. Mi smo se u proteklih godinu dana bavili Thompsonom, dočekom reprezentacija, naoružavanjem susjeda... Ukrajinski rat vodi se dronovima, a mi kupujemo avione. Ne vidim da itko raspravlja o tome što nama upće treba. Mi prebrojavamo ročnike i koliko njih ima priziv savjesti. Ovdje je jedna provincijska žabokrečina i politička zapuštenost. U takvoj lijenosti duha mi doživljavamo svijet koji s mijenja preko noći i u kojemu su sva pravila igre odbačena, u kojemu Trump radi što hoće, a Izrael bira ljude koje će ubiti bilo gdje. Mi u takvom svijetu živimo potpuno nepripremljeni i bavimo se benzinskim turizmom", ustvrdio je Fižulić na kraju gostovanja kod Nine Kljenak u Novom danu N1 televizije.
