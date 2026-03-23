'TOČIONICA' KOD SUSJEDA
Isplati li se "benzinski turizam"? Zasad je povoljnije točiti u tri susjedne zemlje
Zbog rata na Bliskom istoku koji ne jenjava usprkos ranijima najavama da će biti završen za otprilike četiri tjedna, cijene energenata proteklih tjedna stalno rastu.
Građane ponajprije zanima po kojoj će cijeni točiti gorivo u svoje automobile te koliko zbog rasta troškova prijevoza poskupjeti osnovni proizvodi. Opet je aktualan i izraz benzinski turizam koji podrazumijeva odlazak u pogranična mjesta susjednih zemalja ako je cijena goriva ondje povoljnija nego kod kuće.
Prije dva tjedna, na početku nove naftne krize, pisali smo o cijenama benzina i dizela u susjednim zemljama. Što se tiče eurosupera 95, povoljnije cijene to goriva tada su bile u BiH, Sloveniji, Crnoj Gori i Mađarskoj, dok su niže cijene dizelskog goriva bile u BiH, Sloveniji i Crnoj Gori.
U međuvremenu se situacija ponešto promijenila. Odlukom hrvatske Vlade, od utorka cijena litre eurodizela poskupljuje s 1,55 eura na 1,73 eura, a cijena eurosupera 95 s 1,50 eura na 1,62 eura.
Prema podacima s portala Nafta.hr i mađarskog Holtankoljak.hu provjerili smo trenutne cijene u susjednim zemljama, odnosno tamošnjim regijama i gradovima najbližima Hrvatskoj.
SLOVENIJA
U Sloveniji litra eurosupera 95 trenutno košta 1,48 eura, litra dizela 1,54 eura. Ondje se cijene goriva mijenjaju svakih 14 dana. Na benzinskim postajama u većim mjestima blizu Hrvatskoj - Brežicama, Lendavi, Ormožu, Rogaškoj Slatini, Novom Mestu i Ilirskoj bistrici cijene oba spomenuta goriva su za jedan cent niže od onih koje je propisala tamošnja vlada.
Od prošlog vikenda u Sloveniji je na snazi odluka o ograničenju točenja goriva na benzinskim crpkama kako bi se smanjili problemi s opskrbom. Time je točenje goriva na benzinskim crpkama ograničeno na 50 litara po osobi dnevno,a razmatra se i ograničenje prodaje goriva strancima.
MAĐARSKA
U Mađarskoj je već na snazi ograničenje točenja goriva stranim državljanima. Prema tamošnjem portalu za praćenje cijena goriva Holtankoljak.hu mađarska vlada je prije desetak dana donijela odluku o zaštićenoj cijeni goriva za vozila s mađarskim registracijskim oznakama i prometnom dozvolom. Cijene goriva u Mađarskoj mijenjaju se dvaput tjedno - srijedom i petkom.
Zaštićena maksimalna cijena supera 95 je 1,51 eura (595 forinti) po litri, a maksimalna zaštićena cijena dizela je 1,56 eura, (615 forinti) po litri. S druge strane, prosječna tržišna cijena litre supera 95 je 1,70 eura (670 forinti), a litre dizelskog goriva 1,84 eura (727 forinti).
Prema karti cijena goriva u mađarskim regijama s portala Holtankoljak, u dvjema županijama koje graniče s Hrvatskom, Baranji i Somođu, znatna je razlika u cijenama goriva. U Baranji je gorivo najskuplje u cijeloj Mađarskoj. Litra supera 95 ondje košta 1,69 eura, a dizela 1,80 eura. U županiji Somođ prosječna cijena supera 95 je 1,51 euro, a dizela 1,70 eura.
BOSNA I HERCEGOVINA
Od Hrvatskoj susjednih zemalja, najveće su razlike u cijenama istih goriva u Bosni i Hercegovini. Ne razlikuju se samo od mjesta do mjesta, nego i od jedne do druge benzinske postaje u istim mjestima. Trenutne prosječne cijene goriva u BiH su 1,31 euro za litru supera 95 i 1,64 eura za litru dizela.
U većim gradovima bližima Hrvatskoj razlike u cijenama dizela puno su veće od razlika u cijenama supera 95. Primjerice, litra dizela u Bihaću košta 1,51 euro, u Čapljini 1,59 eura, a u Širokom Brijegu čak 1,62 eura. Cijena litre supera 95 u Čapljini je 1,20 eura, u Širokom Brijegu 1,21 euro, a u Bihaću 1,22 eura.
SRBIJA
S obzirom na rast cijena goriva u Hrvatskoj od utorka, do petka, kada srbijanska vlada određuje cijene naftnih derivata, neznatno će biti isplativo onima koji žive uz granicu sa Srbijom otići u Apatin, Bogojevo, Bezdan ili Bačku Palanku napuniti spremnik superom 95 koji ondje trenutno košta 1,60 eura. Litra dizelskog goriva u Srbiji trenutno košta 1,80 eura, što je više i od nove najviše cijene tog goriva u Hrvatskoj.
CRNA GORA
Točenje goriva u Crnoj Gori, ako su tamo cijene niže, isplati se jedino žiteljima krajnjeg juga Hrvatske koji eventualno zbog toga od do Herceg Novoga ili nekog bližeg mjesta.
U Crnoj Gori cijene goriva mijenjaju se odlukom Ministarstva energetike i rudarstva svakih 14 dana. Trenutne su najviše dopuštene cijene 1,47 eura za litru benzina i 1,50 eura za litru dizela.
Cijene benzina i dizela u susjedstvu
Ovo su trenutne cijene benzina i dizela, odnosno one koje će vrijediti od utorka u Hrvatskoj i susjednim zemljama:
BENZIN (SUPER 95)
BiH 1,31 EUR
Crna Gora 1,50 EUR
Slovenija 1,48 EUR
Hrvatska 1,62 EUR (cijena od utorka)
Srbija 1,80 EUR
Mađarska 1,70 EUR
DIZEL
Crna Gora 1,48 EUR
Slovenija 1,54 EUR
BiH 1,64 EUR (prosječna cijena, na nekim crpkama je puno niža)
Srbija 1,73 EUR
Hrvatska 1,73 EUR (cijena od utorka)
Mađarska 1,84 EUR
