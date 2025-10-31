Zašto cijena zlata neprestano ruši rekorde i tko ima najveće zalihe?

Goldman Sachs je 7. listopada 2025. ažurirao svoju prognozu cijene zlata, podigavši je na 4.900 dolara po unci za prosinac 2026. godine, što je porast od prethodne procjene od 4.300 dolara. Glavni razlozi za ažuriranje prognoze su očekivanja da će središnje banke kupiti prosječno 80 tona zlata u 2025. godini i 70 tona u 2026., posebno države poput Kine i Indije, kako bi diversificirale svoje rezerve. Po Goldman Sachsu, to će biti glavni pokretač nastavka rasta cijene zlata.