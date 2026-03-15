Zašto je čokolada toliko skupa - i gdje su cijene najviše porasle?

Cijene čokolade porasle su za 18 posto diljem EU-a u 2025. - najviše od svih prehrambenih proizvoda - jer je suša u zapadnoj Africi povećala troškove kakaa. No učinak je znatno varirao diljem Europe.
Ukupne potrošačke cijene u EU-u porasle su za 2,5% u 2025., prema prosječnoj godišnjoj stopi promjene. Rast je bio nešto veći za hranu i bezalkoholna pića, 3,3%. Među svim prehrambenim proizvodima čokolada je zabilježila najveći rast - 17,9% u cijelom EU-u, prema podacima Eurostata, prenosi Euronews.
Pa zašto su cijene čokolade najviše porasle diljem Europe? I koje su zemlje zabilježile najoštriji rast?
Cijene čokolade porasle su znatno više nego kod mnogih drugih ključnih prehrambenih proizvoda. Primjerice, govedina i teletina zauzele su treće mjesto u EU-u s rastom od 10%. To je oko 8 postotnih bodova (pb) manje. Inflacija cijena jaja i maslaca bila je oko 8%, otprilike 10 pb niža od čokolade.
Unutar zemalja EU-a prosječna godišnja inflacija potrošačkih cijena čokolade u 2025. kretala se od 6,6% u Slovačkoj do 32,6% u Poljskoj.
Kada se uključe i druge europske zemlje, raspon se kreće od 1,6% u Albaniji do 44% u Turskoj.
Turski podatak nije izravno usporediv jer se odnosi na kategoriju "čokolada, kakao i prehrambeni proizvodi na bazi kakaa”, prema godišnjoj stopi promjene iz siječnja 2026.
Turska je iznimka ne samo po inflaciji hrane nego i po ukupnoj inflaciji u Europi. Estonija (31,5%), Litva (31,5%), Rumunjska (26,1%), Latvija (25,9%) i Srbija (25,4%) također su zabilježile rast cijena čokolade veći od 25%.
Inflacija je bila iznad prosjeka EU-a i u Švedskoj, Bugarskoj, Crnoj Gori, Grčkoj, Sjevernoj Makedoniji, Španjolskoj, Finskoj, Češkoj, Nizozemskoj i Njemačkoj, u rasponu između 18% i 22,5%.
Cipar, Luksemburg, Italija, Kosovo i Švicarska među su zemljama s najnižom inflacijom cijena čokolade, sve ispod 12%.
Među ostalim velikim gospodarstvima EU-a, rast je iznosio 14% u Francuskoj. Belgija, važan centar čokoladne industrije, zabilježila je rast od 12,3%. U Ujedinjenom Kraljevstvu cijene čokolade porasle su za 16,2% u 2025., prema podacima britanskog ONS-a.
Zašto su cijene čokolade najviše porasle?
"Cijene čokolade u Europi naglo su porasle u 2025. uglavnom zbog nezabilježenog skoka globalnih cijena kakaa uzrokovanog ozbiljnim poremećajima u opskrbi“, rekao je za Euronews Business Emiliano Magrini, ekonomist u Organizaciji Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO).
Istaknuo je da je proizvodnja kakaa snažno koncentrirana u nekoliko zapadnoafričkih zemalja, posebno u Obali Bjelokosti i Gani, koje zajedno čine najveći dio svjetske ponude.
U razdoblju 2023.–2024. proizvodnja u obje zemlje naglo je pala zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta - osobito dugotrajne suše - te širenja bolesti virusa otečenih izboja kakaa (cocoa swollen shoot virus).
