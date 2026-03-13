Srbija je nedavno kupila kineske balističke rakete zrak-zemlja CM-400AKG za svoje zračne snage, postavši tako prvi europski korisnik tog oružja, rekao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić kasno u četvrtak, izvijestio je Reuters.
Reuters ističe da Srbija pokušava uravnotežiti svoje partnerstvo s NATO-om i težnje za članstvom u Europskoj uniji sa svojim stoljetnim vjerskim, etničkim i političkim savezom s Rusijom, kao i strateškim vezama s Kinom, glavnim investitorom.
"Imamo značajan broj ovih raketa i imat ćemo ih još više", rekao je Vučić u prijenosu uživo na državnoj televiziji RTS, nekoliko dana nakon što su se na internetu pojavile prve fotografije raketa postavljenih na srbijanskom zrakoplovu.
Vučić je rekao da su srbijanske zračne snage prilagodile svoje sovjetske lovce MiG-29 za nošenje raketa CM-400AKG, prenosi N1 Srbija.
Hrvatska, članica Europske unije i NATO-a, kritizirala je kupnju raketa kao prijetnju regionalnoj stabilnosti, pokušaj promjene vojne ravnoteže i znak rastuće utrke u naoružanju na Balkanu.
CM-400AKG, koju proizvodi kineska tvrtka China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), nadzvučna je balistička raketa zrak-zemlja, izvještava Reuters.
Može nositi eksplozivnu bojevu glavu od 150 kilograma ili prodornu bojevu glavu od 200 kilograma i ima domet do 400 kilometara.
Prvi put je korištena u borbi tijekom sukoba između Indije i Pakistana 2025. godine, kada su je pakistanske zračne snage koristile za ciljanje indijskog sustava protuzračne obrane S-400.
Vučić nije želio otkriti cijenu koju je Srbija platila za rakete, rekavši samo da je dobila "mali popust".
Srbija je ove godine izdvojila oko 2,6 posto svog bruto domaćeg proizvoda za vojnu potrošnju.
Nedavno je Srbija kupila kineski sustav protuzračne obrane FK-3 - sličan ruskom S-300 ili američkom sustavu Patriot - kao i borbene dronove CH-92A od Kine, dok je istovremeno od francuske tvrtke Dassault kupila 12 novih borbenih zrakoplova Rafale, zajedno s helikopterima i transportnim zrakoplovima od Airbusa.
