Hvata vas panika zbog zmija oko kuće? Evo kako ih držati podalje od dvorišta

Ako živite u području gdje su zmije česta pojava, moguće je da se ponekad pojave i u dvorištu. Ipak, nekoliko jednostavnih mjera može pomoći da prostor oko kuće učinite manje privlačnim za njih.

Uredno dvorište je najbolja zaštita

Najvažnije je održavati dvorište urednim, piše Nova.rs. Zmije traže mjesta gdje se mogu sakriti, pa su zapušteni prostori idealni za njih. Redovito košenje trave te uklanjanje hrpa kamenja, starog građevinskog materijala, limova ili drugog otpada smanjuje mjesta na kojima se zmije mogu zadržavati.

Također je važno smanjiti broj glodara, jer su miševi i štakori jedna od glavnih prehrambenih namirnica zmija. Zbog toga se preporučuje redovita deratizacija dvorišta i okolnih objekata.

Mirisi koje zmije izbjegavaju

Ako primijetite da zmije često dolaze u dvorište, možete pokušati s jednostavnim rješenjem – amonijakom. Natopite stare krpe amonijakom i rasporedite ih na nekoliko mjesta u dvorištu. Jak miris obično ih tjera da izbjegavaju taj prostor.

Za dvorišta s bazenom može pomoći i ocat. Povremeno ga pospite uz rubove bazena jer njegov miris može odbiti zmije i neke insekte.

Biljke koje ih mogu držati podalje

Određene biljke imaju mirise koji zmijama nisu ugodni. Među njima su:

češnjak, luk, ružmarin, pelin, limunska trava, neven, bosiljak, kadulja, đumbir i majčina dušica.

Sadnja ovih biljaka oko kuće ili vrta može dodatno pomoći da zmije izbjegavaju vaše dvorište.

Još nekoliko trikova

Zmije uglavnom izbjegavaju ljude. Jedan neobičan savjet je da uz rub dvorišta bacite dlake s četke nakon češljanja, jer zmije mogu osjetiti miris ljudske kose i često izbjegavaju takva mjesta.

Neki stručnjaci spominju i naftalin kao sredstvo koje može pomoći. Kuglice se mogu postaviti oko dvorišta i zaštititi od kiše plastičnom bocom kako bi miris trajao dulje.

Ipak, treba imati na umu da naftalin može biti štetan, pa je važno držati ga dalje od djece i kućnih ljubimaca.