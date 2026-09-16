S mora na vodu: HeadOnEast zove u Osijek, a Uplift - prijatelj hrvatske kuhinje otvara novo slavonsko-baranjsko poglavlje

"Projekt Uplift – prijatelj hrvatske kuhinje kao da je naš poziv 's mora na vodu' prepoznao i prije nego što smo ga poslali. Nakon Dalmacije stiže upravo u Slavoniju i Baranju, u trenutku kada sve više gostiju otkriva da istok Hrvatske nudi puno više od vikend izleta. HeadOnEast najbolji je način da to dožive odjednom, kroz hranu, vino, glazbu, umjetnost i ljude. Zato pozivamo sve da od 2. do 4. listopada dođu u Osijek i sami otkriju zašto se hedonizam tako dobro snalazi na istoku", istaknuo je Mislav Matišić, direktor Turističke zajednice Osječko-baranjske županije.