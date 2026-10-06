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UPOZORAVA NA PROBLEME

Bestvina Krnić: Hrvatska je po naknadama sudskih vještaka najnazadnija država, zakon čekamo od 1995.

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Hrvoje Krešić
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06. lis. 2026. 17:39
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Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja nedavno je održalo tradicionalni dvogodišnji kongres koji je okupio više od 1100 sudionika i 60 predavača u pet sekcija, potvrđujući status jednog od najvećih strukovnih okupljanja u Europi.

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Tijekom razgovora s našim Hrvojem Krešićem u N1 Studiju uživo, predsjednica Društva Melita Bestvina Krnić upozorila je na dugogodišnje probleme u sustavu, od zamrznutih naknada koje se nisu mijenjale još od 1995. godine do potrebe za donošenjem Zakona o sudskim vještacima, kakav zemlje u okruženju imaju već desetljećima.

Govoreći o apsurdima s kojima se vještaci suočavaju, Bestvina Krnić podsjetila je da su se 1995. vrijednosti usluga sudskih vještaka i odvjetnika kretale u sličnim okvirima.

Melita Bestvina Krnić
N1

"U međuvremenu su odvjetnici došli do satnice od 100 eura, dok smo mi ostali na 9,29 eura bruto", istaknula je predsjednica Društva, dodajući da oko 80 posto vještaka u udruzi vještačenja obavlja izvan svog redovnog posla, iako snose jednaku pravnu i profesionalnu odgovornost za svoje nalaze i mišljenja.

Bez obzira što su se tijekom godina izmjenjivale brojne radne skupine, pomaka u sustavu državnih naknada nije bilo. Zbog toga je udruga još 2024. objavila vlastitu preporučenu satnicu, koja se kreće između 50 i 100 eura, ovisno o složenosti nalaza, jer postojeći okvir više nije moguće održati.

Nužnost donošenja Zakona o sudskim vještacima

Osim financijskih uvjeta, velik problem predstavlja i nedostatak odgovarajuće zakonske regulative. Sve zemlje u regiji, poput Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Crne Gore, odavno imaju zakon kojim je uređeno područje sudskog vještačenja.

"Potpuno je neprikladno da država koja je u Europsku uniju ušla još 2013. još uvijek nema Zakon o sudskim vještacima", naglasila je Bestvina Krnić.

Ipak, izrazila je optimizam jer se na nedavnom kongresu o toj temi razgovaralo uz širok konsenzus pravne struke i državnih dužnosnika te nadu da će zakonski okvir konačno biti donesen u mandatu aktualnog ministra Damira Habijana.

Vještačenja u sjeni velikih nesreća i izazova modernog doba

Sudski vještaci ključan su, ali često nevidljiv dio sudskih i istražnih postupaka, od utvrđivanja financijskih malverzacija i građevinskih propusta do složenih tehničkih analiza, poput onih povezanih s požarom u zgradi Vjesnika, padom nadstrešnice u Novom Sadu ili pomorskim nesrećama.

Komentirajući utjecaj suvremenih tehnologija, Bestvina Krnić odbacila je mogućnost da umjetna inteligencija u potpunosti zamijeni sudske vještake i njihove analize.

"Umjetna inteligencija može služiti za brže prikupljanje provjerljivih podataka, ali ona može i griješiti. Na kraju krajeva, stručnjak je taj koji svojim imenom i potpisom jamči za nalaz i mišljenje."

Na kongresu se raspravljalo i o aktualnim prometnim i sigurnosnim problemima, od potrebe za strožim reguliranjem električnih romobila i lakšim utvrđivanjem odgovornosti kroz bolju registraciju do spremnosti na prirodne katastrofe poput potresa i djelovanja Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.

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Teme
melita bestvina krnić n1 gosti naknade sudski vještaci

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