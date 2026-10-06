Bestvina Krnić: Hrvatska je po naknadama sudskih vještaka najnazadnija država, zakon čekamo od 1995.

Tijekom razgovora s našim Hrvojem Krešićem u N1 Studiju uživo, predsjednica Društva Melita Bestvina Krnić upozorila je na dugogodišnje probleme u sustavu, od zamrznutih naknada koje se nisu mijenjale još od 1995. godine do potrebe za donošenjem Zakona o sudskim vještacima, kakav zemlje u okruženju imaju već desetljećima.