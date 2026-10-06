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na njegov osobni zahtjev

Pavelić umjesto Trkulje novi v.d. glavnog tajnika HOO-a

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Hina
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06. lis. 2026. 17:46
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09.01.2024., Zagreb - Konferencija za medije povodom predstavljanja 11. medjunarodnog turnira u hrvanju za zene te hrvanju grcko-rimskim i slobodnim stilom za seniore Zagreb Open Ranking Series 2024. Milan Pavelic. Photo: Igor Kralj/PIXSELL
Igor Kralj/PIXSELL

Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) na sjednici održanoj u utorak razriješilo je na njegov osobni zahtjev dosadašnjeg vršitelja dužnosti glavnog tajnika Mihaela Trkulju, a za novog vršitelja dužnosti glavnog tajnika imenovan je Milan Pavelić koji će tu dužnost obnašati do izbora glavnog tajnika na javnom natječaju.

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Vijeće je poništilo javni natječaj za izbor i imenovanje glavnog tajnika HOO-a, objavljen 20. kolovoza, te će biti raspisan novi natječaj. 

Tim odlukama prethodilo je izvješće Trkulje o provedenom zatečenom stanju i o utvrđenim činjenicama te poduzetim aktivnostima interne reorganizacije HOO-a s prijedlozima mjera koje će uslijediti. U izvješću je istaknuto kako su učinjeni iznimni napori da se realizira financijski plan za ovu godinu, pri čemu su ostvarene velike uštede, u pojedinim segmentima i više od 80 posto u odnosu na prošlu godinu.

Predsjednik HOO-a Josip Varvodić informirao je Vijeće o novosklopljenom HOO-ovu sporazumu o suradnji s Olimpijskim vijećem Azije i mogućnostima njihova ulaganja u sportsku infrastrukturu u Hrvatskoj, u suradnji s Vladom i Ministarstvom turizma i sporta. Apostrofirano je i postojanje interesa za izgradnju Olimpijskog centra u Hrvatskoj.

Na listu kandidata za Igre XXXIV. olimpijade Los Angeles 2028. novouvrštena je džudašica Petrunjela Pavić sa statusom potencijalne B kandidatkinje. 

Članovi Vijeća HOO-a dali su pozitivno mišljenje i za prijem u hrvatsko državljanstvo 31-godišnje košarkašice Khadijiah Docije Andree Cave, izvorno državljanke SAD-a, kao i za 16-godišnjeg ruskog tenisača Vjačeslava Abramova. 

Teme
hoo josip varvodić milan pavelić

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