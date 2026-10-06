Pavelić umjesto Trkulje novi v.d. glavnog tajnika HOO-a

Tim odlukama prethodilo je izvješće Trkulje o provedenom zatečenom stanju i o utvrđenim činjenicama te poduzetim aktivnostima interne reorganizacije HOO-a s prijedlozima mjera koje će uslijediti. U izvješću je istaknuto kako su učinjeni iznimni napori da se realizira financijski plan za ovu godinu, pri čemu su ostvarene velike uštede, u pojedinim segmentima i više od 80 posto u odnosu na prošlu godinu.