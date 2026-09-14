Tržište njege kože u Hrvatskoj raste, a interes za dermokozmetiku jača: VZK Laboratory najavljuje snažniji prodor na domaće tržište

Jelena Rozga, ambasadorica VZK Laboratoryja, na zagrebačkom je događanju govorila o vlastitom pristupu njezi kože: "Njega kože za mene nije nešto što radim samo kada primijetim promjenu. To je dio svakodnevice. Važno mi je znati što koristim i zašto to koristim, ali i imati realna očekivanja. Lijepo se vidi kada je njega kože dosljedna i kada joj se posvetimo na vrijeme."