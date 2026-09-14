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Tržište njege kože u Hrvatskoj raste, a interes za dermokozmetiku jača: VZK Laboratory najavljuje snažniji prodor na domaće tržište
Hrvatsko tržište njege kože u 2025. godini dosegnulo je vrijednost od približno 161 milijun eura, uz rast od šest posto u odnosu na prethodnu godinu.
Istodobno, globalno tržište dermokozmetike nastavlja rasti po stopama višima od ukupnog beauty tržišta, što potvrđuje rast interesa za proizvode koji spajaju kozmetiku, znanstveni pristup i aktivne sastojke.
U takvom tržišnom okruženju VZK Laboratory, regionalni dermokozmetički brend koji danas posluje na 13 međunarodnih tržišta, ima više od 100 proizvoda i gotovo 1000 prodajnih mjesta, najavljuje još snažniji razvoj poslovanja u Hrvatskoj.
Na predstavljanju održanom u zagrebačkom hotelu Zonar kompanija je predstavila daljnje planove za domaće tržište, kao i liniju Age reSET, čiji je koncept usmjeren na različite, ponekad neočekivane, ali znanstveno potkrijepljene procese povezane sa starenjem kože.
Tržište raste, a potrošač traži više od klasične kozmetike
Rast hrvatskog tržišta njege kože dio je šireg europskog trenda. Prema podacima Cosmetics Europe, njega kože najveća je pojedinačna kategorija europskog kozmetičkog tržišta, s vrijednošću od 32,3 milijarde eura u 2025. godini.
Globalno tržište dermokozmetike procijenjeno je na 69,8 milijardi američkih dolara u 2024., a jedna od aktualnih tržišnih analiza predviđa rast na 110,1 milijardu dolara do 2030. godine, uz prosječnu godišnju stopu rasta od 7,9 posto. Posebno brzo raste segment dermokozmetičke njege kože, za koji se procjenjuje stopa rasta od 9,6 posto.
Takav razvoj tržišta povezuje nekoliko područja – razvoj aktivnih sastojaka, znanstvena istraživanja, farmaciju, dermatologiju, kozmetičku industriju i promijenjena očekivanja potrošača. Upravo se na tom spoju pozicionira VZK Laboratory.
Od regionalnog brenda do međunarodnog poslovanja
VZK Laboratory danas je prisutan na 13 međunarodnih tržišta, s portfeljem većim od 100 proizvoda i gotovo 1.000 prodajnih mjesta. Hrvatska je dio tog međunarodnog razvoja, a kompanija sada želi dodatno povećati svoju prisutnost na domaćem tržištu.
"Hrvatska je za nas važno tržište i želimo ovdje biti još prisutniji. Međutim, naš cilj nije samo širenje distribucije. Želimo graditi odnos s potrošačima kroz edukaciju i pokazati im da dermokozmetika nije samo pitanje trenda, nego znanja, inovativnih formula i razumijevanja potreba kože", kaže Kosovka Tičić, CEO VZK Laboratoryja.
Prema dostupnim tržišnim analizama, hrvatsko tržište njege kože ostaje konkurentno, pri čemu vodeći proizvođači zadržavaju snažne pozicije, ali se istodobno otvara prostor za nove formulacije, premiumizaciju i proizvode koji nude diferencirani pristup njezi.
"Lijepo se vidi kada je njega kože dosljedna"
Jelena Rozga, ambasadorica VZK Laboratoryja, na zagrebačkom je događanju govorila o vlastitom pristupu njezi kože: "Njega kože za mene nije nešto što radim samo kada primijetim promjenu. To je dio svakodnevice. Važno mi je znati što koristim i zašto to koristim, ali i imati realna očekivanja. Lijepo se vidi kada je njega kože dosljedna i kada joj se posvetimo na vrijeme."
Age Reset: Formulacija kao dio poslovne strategije
Jedan od proizvoda kojima VZK Laboratory podupire svoj razvojni i komunikacijski pristup jest linija Age reSET. U središtu koncepta nalazi se aktivni kompleks Ameliox, koji čini kombinacija karnozina, silimarina i tokoferola, uz pomoćnu liposomsku bazu.
U poslovnom smislu, takav razvoj proizvoda prati trend prema dermokozmetici koja se sve više oslanja na aktivne sastojke i specifične potrebe kože, umjesto isključivo na tradicionalnu podjelu proizvoda prema funkciji.
Posebno je zanimljivo uključivanje silimarina, sastojka koji se tradicionalno povezuje sa sikavicom i pripravcima vezanima uz funkciju jetre, a koji se danas pojavljuje i u dermokozmetičkim formulacijama.
Od distribucije do izgradnje kategorije
Za brendove u dermokozmetičkom segmentu rast tržišta istodobno znači i veću konkurenciju. Prema Euromonitoru, konkurencija u hrvatskoj dermokozmetici jača, dok se potražnja oslanja i na rastuću zdravstvenu osviještenost potrošača te interes za proizvode s dodanom vrijednošću.
Zbog toga se tržišna utakmica više ne vodi samo dostupnošću proizvoda, nego i sposobnošću brenda da objasni zašto je određena formulacija drugačija, kome je namijenjena i koja stručna logika stoji iza nje.
"Ljudi danas žele znati što se nalazi u proizvodu koji koriste i zašto je određeni sastojak tamo. Naš je cilj da iza proizvoda stoji jasna priča – od razvoja formulacije do načina na koji je predstavljamo potrošaču. Ne želimo govoriti samo o tome kako proizvod izgleda, nego i o tome što stoji iza njega", ističe Tičić.
Hrvatska kao dio šire međunarodne ekspanzije
VZK Laboratory pritom hrvatsko tržište ne promatra izolirano, nego kao dio šire međunarodne poslovne strategije. U Hrvatskoj su VZK proizvodi već dostupni u više od 50 ljekarni, na vitashop.hr i u svim BIPA poslovnicama.
Za kompaniju koja želi graditi regionalni dermokozmetički brend upravo je kombinacija rasta kategorije, širenja distribucije, razvoja novih formulacija i edukacije potrošača jedan od ključnih elemenata daljnjeg razvoja.
Brojke pokazuju da se tržište na kojem VZK želi dodatno rasti već mijenja: hrvatsko tržište njege kože raste, njega kože najveća je kategorija europskog beauty tržišta, a globalna dermokozmetika prema aktualnim tržišnim procjenama nastavlja snažan rast.
VZK Laboratory tako svoju daljnju ekspanziju u Hrvatskoj gradi na kombinaciji međunarodnog iskustva, širenja distribucije i razvoja formulacija koje prate promjene u kategoriji i sve veći interes potrošača za aktivne sastojke i znanstveno utemeljen pristup njezi kože.
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