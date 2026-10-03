najizlječiviji oblik raka
Hodgkinov limfom: Što je, zašto nastaje i kako se tretira ovaj lako izlječiv tip raka?
Hodgkinov limfom (nekada nazivan i Hodgkinova bolest) jedan je od dva glavna tipa raka limfnog sustava, uz non-Hodgkinov limfom. Većinom počinje u limfnim žlijezdama na vratu ili prsima, a spada u najizlječivije oblike raka, posebno kada se otkrije u ranoj fazi.
Hodgkinov limfom je vrsta raka koji se može prepoznati po natečenim limfnim žlijezdama, povišenoj temperaturi, svrbežu kože ili gubitku kilograma. Može se javiti bilo gdje na tijelu, a dobra je vijest da je izliječiv. Može se tretirati kemoterapijom, zračenjem, imunoterapijom ili transplantacijom koštane srži.
Što je Hodgkinov limfom?
Limfni sustav dio je imunološkog sustava koji tijelo štiti od infekcija i bolesti. Čine ga limfni čvorovi, slezena, timus, koštana srž i mreža limfnih žila kroz koje kruži limfa.
Hodgkinov limfom nastaje kada se stanice unutar tog sustava, točnije bijele krvne stanice zvane B-limfociti, počnu nekontrolirano dijeliti i množiti. Bolest najčešće započinje u limfnim čvorovima vrata ili prsnog koša, ali se s vremenom može proširiti i na druge organe poput slezene, jetre, pluća ili koštane srži.
Kod klasičnog Hodgkinovog limfoma, koji je i najčešći tip bolesti, u limfnim čvorovima nalaze se karakteristične, izrazito velike stanice nazvane Reed-Sternbergove stanice.
Postoji i rjeđi tip, nodularni limfocitno predominantni Hodgkinov limfom, kod kojeg se javljaju takozvane "popcorn" stanice. Ovaj se oblik obično otkriva ranije i često zahtijeva manje agresivno liječenje.
Što uzrokuje Hodgkinov limfom?
Točan uzrok Hodgkinovog limfoma nije u poznat. Ono što je poznato jest da bolest nastaje kada dođe do promjena (mutacija) unutar B-limfocita. Rezultat je nakupljanje abnormalnih stanica u limfnim čvorovima, koštanoj srži, slezeni i drugim tkivima.
Osim toga, postoje faktori koji povećavaju rizik od razvoja bolesti. Tako će se bolest češće javiti kod muških osoba starijih od 65 godina, kod osoba kojima je netko u obitelji imao limfom, kod osoba koje imaju infekcije poput HIV-a, kao i kod osoba koje imaju oslabljen imunološki sustav ili autoimune bolesti.
Koji su simptomi Hodgkinovog limfoma?
Simptomi Hodgkinovog limfoma mogu se razlikovati ovisno o tome gdje se u tijelu nalaze zahvaćene stanice, ali postoji nekoliko znakova koji se javljaju najčešće:
- bezbolno oticanje limfnih čvorova
- povišena temperatura koja traje, a koju ne uzrokuje infekcija
- umor koji ne prolazi nakon odmora
- obilno noćno znojenje
- nenamjerni gubitak tjelesne težine, odnosno mršavljenje bez promjene prehrane ili tjelesne aktivnosti
- svrbež kože
- bol u abdomenu ili prsima
Neke osobe mogu osjetiti i bol u limfnim čvorovima nakon konzumacije alkohola, gubitak apetita ili otežano disanje ako su zahvaćeni limfni čvorovi u prsnom košu. Važno je javiti se liječniku ako navedeni simptomi traju dulje vremena.
Kako se dijagnosticira Hodgkinov limfom?
Dijagnoza se postavlja temeljem više pretraga. Prije svega je potrebno napraviti krvne pretrage, a potom i provjeriti razinu elektrolita, eritrocita, ali i funkcije bubrega i jetre. Također, potrebno je napraviti CT, rendgen, PET CT, magnetsku rezonancu i ultrazvuk.
Bolest se najčešće dijagnosticira pomoću biopsije limfne žlijezde, pluća, jetre, slezene ili koštane srži. Ovdje se traže Reed-Sternberg stanice.
Kako se liječi Hodgkinov limfom?
Dobra vijest jest da je Hodgkinov limfom danas jedan od najizlječivijih oblika raka, a izbor terapije ovisi o stadiju bolesti, tipu, prisutnosti simptoma i veličini eventualne tumorske mase.
Najčešće korištene metode liječenja uključuju:
1. Kemoterapija
Primjenjuje se u ciklusima koji obično traju oko mjesec dana, a ukupan broj ciklusa ovisi o stadiju bolesti. Kod uznapredovalih stadija ponekad se koristi i intenzivniji protokol poznat kao BEACOPP.
2. Radioterapija
Zračenje se često kombinira s kemoterapijom, posebno kod ranijih stadija bolesti, kada se ciljano zrači područje zahvaćenih limfnih čvorova kako bi se uništile preostale stanice raka.
3. Ciljana terapija i imunoterapija
Kod pacijenata kod kojih standardna kemoterapija ne daje dovoljan učinak ili u slučaju relapsa bolesti, mogu se koristiti noviji lijekovi poput ciljane terapije ili imunoterapije inhibitorima imunosnih kontrolnih točaka, koji pomažu imunološkom sustavu da prepozna i napadne stanice raka.
4. Transplantacija matičnih stanica
Kod bolesti koja se vrati nakon prvotnog liječenja (relaps) ili ne reagira na standardnu terapiju, opcija je autologna ili alogena transplantacija matičnih stanica.
Odabir pristupa liječenju donosi tim liječnika na temelju detaljne dijagnostike, uključujući PET i CT snimanje i biopsiju koštane srži.
Tijekom liječenja se redovito prati odgovor na terapiju kako bi se plan po potrebi prilagodio.
Iako liječenje može uzrokovati neugodne nuspojave poput mučnine, umora ili privremenog gubitka kose, dugoročna prognoza za većinu pacijenata s Hodgkinovim limfomom vrlo je povoljna.
Zaključak
Hodgkinov limfom rijetka je, ali izlječiva vrsta raka limfnog sustava. Iako se točan uzrok bolesti ne zna, postoje faktori rizika poput dobi, obiteljske povijesti i pojedinih infekcija. Rano prepoznavanje simptoma ključno je za dijagnozu. Ovaj rak se može tretirati na više načina, a prognoza za pacijente je povoljna.
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