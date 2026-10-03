Hodgkinov limfom: Što je, zašto nastaje i kako se tretira ovaj lako izlječiv tip raka?

Osim toga, postoje faktori koji povećavaju rizik od razvoja bolesti. Tako će se bolest češće javiti kod muških osoba starijih od 65 godina, kod osoba kojima je netko u obitelji imao limfom, kod osoba koje imaju infekcije poput HIV-a, kao i kod osoba koje imaju oslabljen imunološki sustav ili autoimune bolesti.