"Perilice su divne naprave“
Koliko često trebate prati omiljenu odjeću? Evo što kažu stručnjaci
Ako traperice i majice perete rjeđe, dulje će izgledati kao nove, kaže modna urednica Hannah Rochell.
Emocionalno sam vezana uz odjeću na koju se uvijek mogu osloniti, piše kolumnistica za The Guardian.
Tu je moj omiljeni par čarapa koji mi se vraća na noge čim se opere. Zatim pouzdane hlače koje ne samo da imaju elastičan struk – udobnost prije svega! – nego i običnu majicu pretvaraju u dio vrlo skladne odjevne kombinacije. A onda su tu moje najbolje traperice. Ne bih baš rekla da mi donose sreću, ali čini se da mi se dobre stvari događaju kada ih nosim. I, da, gotovo ih nikada ne perem, dodaje.
Mnogi od nas imaju neki odjevni predmet koji smatraju „sretnim“, a barem prema osobnim iskustvima, često ga nerado peremo. Možda zato što ne želimo isprati njegovu „sreću“. Ili možda zato što počinjemo shvaćati da prečesto pranje odjeće može donijeti više štete nego koristi.
„Perilice rublja divne su naprave“, kaže Laura de Barra, autorica knjige Garment Goddess: How to Buy, Care for and Increase the Lifetime of Your Clothing. „Osmišljene su tako da se odjeća u bubnju međusobno tare i pokreće, čime se uklanjaju bakterije, mrlje i neugodni mirisi.“ Međutim, dodaje da prečesto pranje skraćuje životni vijek odjeće.
S time se slaže i Ecoverov stručnjak za pranje rublja: „Voda, deterdžent, toplina i mehaničko djelovanje perilice s vremenom mogu pridonijeti blijeđenju boja, gubitku vlakana, promjenama oblika i trošenju tkanine. Pranje samo kada je potrebno te odabir hladnijeg, kraćeg ili nježnijeg programa kada je to primjereno mogu pomoći da odjeća dulje zadrži jarke boje i ugodan osjećaj pri nošenju, a istodobno smanjuju potrošnju vode i energije.“
Naravno, određene komade moramo prati češće, poput donjeg rublja i čarapa, ali mnogi odjevni predmeti mogu izdržati znatno dulje između dva pranja nego što bismo očekivali.
No što kada umakom od rajčice zaprljate svoju sretnu bijelu košulju? Postoji li način da očistimo odjevne predmete za koje smo sentimentalno vezani, a da ih ne moramo svaki put stavljati u perilicu?
Tu je idealno lokalno čišćenje mrlja. Ono jednostavno podrazumijeva čišćenje samo onog dijela odjeće kojem je to potrebno.
„Deterdžent za pranje posuđa izvrstan je za lokalno čišćenje“, kaže de Barra. „Ecover je moj prvi izbor jer je proziran, pa nema opasnosti da će ostaviti mrlju.“
Kod lokalnog čišćenja cilj je prenijeti mrlju s tkanine dragocjenog odjevnog predmeta na drugu tkaninu, objašnjava.
„Namočite bijelu krpu u vodu s deterdžentom za posuđe, a zatim njome tapkajte po mrlji, koristeći novi dio krpe nakon svakih nekoliko tapkanja. Mrlja će s vremenom nestati.“
Već nekoliko godina pratim profil Laure de Barra na Instagramu i kunem se u njezin savjet da u masnu mrlju treba umasirati malo deterdženta za posuđe kako bi se razgradila masnoća. Djeluje izvrsno, osobito ako ste vi glavni kuhar u kućanstvu i često završavate s takvim mrljama.
Kada lokalno čišćenje ipak nije dovoljno i dođe vrijeme da dragocjeni komad odjeće stavite u perilicu, još uvijek postoje načini da ga zaštitite i produljite mu vijek trajanja.
„Najintenzivnije pranje nije uvijek i najbolje“, kaže Ecoverov stručnjak. „Viša temperatura, dulje pranje i snažnije mehaničko djelovanje mogu značiti i veće opterećenje za vlakna i boje.“
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