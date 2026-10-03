Koliko često trebate prati omiljenu odjeću? Evo što kažu stručnjaci

Tu je moj omiljeni par čarapa koji mi se vraća na noge čim se opere. Zatim pouzdane hlače koje ne samo da imaju elastičan struk – udobnost prije svega! – nego i običnu majicu pretvaraju u dio vrlo skladne odjevne kombinacije. A onda su tu moje najbolje traperice. Ne bih baš rekla da mi donose sreću, ali čini se da mi se dobre stvari događaju kada ih nosim. I, da, gotovo ih nikada ne perem, dodaje.