Gdje se konzumira najviše kave? Odgovor će vas iznenaditi

Prema podacima iz 2023. godine, Bosna i Hercegovina zauzela je drugo mjesto u svijetu po količini kave dostupne za potrošnju po stanovniku, s 14,26 kilograma godišnje. Ispred nje našla se samo Irska, gdje je ta brojka iznosila 15,79 kilograma po stanovniku. Treće mjesto zauzeo je Libanon s 12,91 kilogramom, a slijede ga Novi Zeland (12,81 kg) i Gruzija (12,52 kg). Visoko se plasirala i Srbija, zauzevši šesto mjesto s 12,15 kilograma po stanovniku. Na popis deset najvećih potrošača kave ušle su se i Danska, Švedska, Finska te Bugarska.