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Streptokok u grlu: Uzrok, simptomi, liječenje i moguće komplikacije kod ove neugodne bolesti
Grlobolja je jedan od najčešćih razloga odlaska liječniku, posebno tijekom zimskih mjeseci. Većinu grlobolja uzrokuju virusi i one prolaze same od sebe. Nekada uzrok može biti bakterija, a najpoznatija je streptokok. Streptokok u grlu se može prepoznati po nizu simptoma, a tretira se antibiotikom.
Streptokok u grlu zahtijeva drugačiji pristup od obične prehlade jer ga treba liječiti antibioticima. Važno je znati prepoznati ovu bakterijsku infekciju i reagirati. U slučaju da se ne tretira, bakterija se može proširiti tijelom i izazvati razne upale.
Što je streptokok u grlu?
Streptokok u grlu ili streptokokna upala grla je bakterijska infekcija ždrijela i krajnika. Uzrokuje ga bakterija Streptococcus pyogenes, poznata i kao beta-hemolitički streptokok skupine A.
Kod infekcije krajnici postaju jako upaljeni, a upala se obično širi i na tkivo grla. Vrijeme od zaraze do pojave simptoma je dva do pet dana, a infekcija se najčešće javlja po zimi i u rano proljeće.
Kako se streptokok prenosi?
Streptokok u grlu vrlo je zarazan. Bakterije žive u nosu i grlu i šire se kapljicama kada zaražena osoba kiše, kašlje ili govori. Možete se zaraziti i dijeljenjem čaša, pribora za jelo ili hrane s bolesnom osobom, ali i dodirivanjem površina koje na sebi imaju bakteriju, a nakon čega dodirnete usta, nos ili oči.
Neki ljudi nose bakteriju bez simptoma, a ipak je mogu prenijeti na druge. Iako se najčešće javlja kod djece školske dobi, ovu bakteriju mogu lako dobiti i roditelji djece, odgajatelji, učitelji ili druge osobe koje su u kontaktu s djecom.
Koji su simptomi streptokoka u grlu?
Tipičan znak je grlobolja koja počinje naglo i često je vrlo jaka.
Ostali česti simptomi streptokoka su:
- bolno gutanje
- crveni i otečeni krajnici, ponekad s bijelim naslagama ili tragovima gnoja
- sitne crvene točkice na nepcu
- otečeni i bolni limfni čvorovi na vratu
- povišena temperatura
- glavobolja i zimica
- gubitak apetita
- bolovi u tijelu
- bolovi u trbuhu, mučnina ili povraćanje
Kod nekih se oboljelih pojavljuje i šarlah, koji također uzrokuje streptokok.
Streptokok ili obična upala grla
Streptokok u grlu obično ne uzrokuje kašalj, curenje nosa, promuklost ni konjunktivitis. Ako se uz grlobolju javljaju ovi simptome, uzrok je vjerojatnije virus. Virusna grlobolja uglavnom se razvija postupno i prolazi sama od sebe, dok streptokokna počinje naglo, jača je i traje dulje.
Ipak, simptomi se mogu preklapati, pa se streptokok ne može pouzdano dijagnosticirati samo na temelju izgleda grla. Sličnu sliku može dati i mononukleoza, koja je virusna bolest i ne liječi se antibioticima.
Kako se postavlja dijagnoza?
Liječnik će pregledati grlo i vrat i po potrebi uzeti bris grla, pri čemu postoje dvije vrste testiranja. Brzi test na streptokok, kod kojeg je rezultat gotov za nekoliko minuta.
Drugi test je bris grla kod kojeg se uzorak šalje u laboratorij, a rezultat stiže za jedan do dva dana. Kultura može otkriti bakterije koje brzi test ponekad propusti, pa se kod djece često radi i kad je brzi test negativan.
Kako se liječi streptokok u grlu?
Budući da je riječ o bakterijskoj infekciji, streptokok se liječi antibioticima. Najčešće se propisuju penicilin ili amoksicilin, a osobama alergičnima na penicilin liječnik će propisati drugi antibiotik.
Terapija obično traje 10 dana.
Osim toga, potrebno je dovoljno odmora, konzumiranja tekućine, grgljanja slane vode i septolete za grlo.
Antibiotici skraćuju trajanje bolesti, ublažavaju simptome, sprječavaju širenje bakterije na druge i smanjuju rizik od ozbiljnih komplikacija poput reumatske groznice.
Najvažnije je popiti cijelu terapiju kako se bolest ne bi vratila.
Simptomi će obično nestati u potpunosti za sedam do deset dana, a nakon 24 do 48 sati uzimanja antibiotika osoba više nije zarazna, pa se tada može vratiti u školu ili na posao, ako se osjeća dobro.
Ima li streptokok u grlu komplikacije?
Kod pravodobnog liječenja komplikacije su rijetke. Ako se infekcija ne liječi, bakterija se može proširiti na druge dijelove tijela ili izazvati upalne reakcije imunosnog sustava.
Tako može doći do: upale uha i sinusa, nakupine gnoja uz krajnik, šarlaha, reumatske groznice, upale bubrega ili zglobova, određenih infekcija poput upale pluća ili meningitisa.
Nakon infekcije streptokokom kod djece se može javiti i PANDAS sindrom, odnosno pedijatrijski autoimuni neuropsihijatrijski poremećaj, koji s vremenom nestaje.
Zaključak
Streptokok u grlu je bakterijska infekcija koja se tretira antibiotikom. Najčešće je imaju djeca školske dobi, a u pojedinim slučajevima može doći do komplikacija i razvoja upala diljem tijela. Najvažnije je primijeniti kućnu njegu, ali i potražiti pomoć liječnika.
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