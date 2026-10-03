Streptokok u grlu: Uzrok, simptomi, liječenje i moguće komplikacije kod ove neugodne bolesti

Streptokok u grlu vrlo je zarazan. Bakterije žive u nosu i grlu i šire se kapljicama kada zaražena osoba kiše, kašlje ili govori. Možete se zaraziti i dijeljenjem čaša, pribora za jelo ili hrane s bolesnom osobom, ali i dodirivanjem površina koje na sebi imaju bakteriju, a nakon čega dodirnete usta, nos ili oči.