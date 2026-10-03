Ništa više neće moći ostati skriveno: Ova tri znaka čeka posebno razdoblje

Posebno bi se Rakovi, Škorpioni i Ribe mogli naći u situaciji da pomno analiziraju tuđe postupke, poruke i namjere tijekom ovog razdoblja. S astrološkog gledišta, Merkur u Škorpionu ne prihvaća lako površne odgovore, stoga bi na površinu mogle isplivati ​​teme koje su dugo bile potisnute u drugi plan.