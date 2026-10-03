merkur u škorpionu
Ništa više neće moći ostati skriveno: Ova tri znaka čeka posebno razdoblje
Merkur, planet komunikacije, ušao je u znak Škorpiona; zbog retrogradnog kretanja koje počinje 24. listopada, ondje će se zadržati sve do 6. prosinca.
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Astrološka predviđanja ukazuju na to da će ovo razdoblje biti posebno značajno za tri znaka Zodijaka, donoseći vrijeme dubokog promišljanja, pojačane intuicije i razgovora koji nadilaze površnost, piše Metropolitan.si.
Prema riječima astrologa, ovaj položaj Merkura potiče želju za otkrivanjem skrivenih istina, čitanjem između redaka i traganjem za činjenicama – čak i onda kada su one neugodne. Riječi će imati veću težinu, a ljudi bi mogli postati oprezniji po pitanju toga kome povjeravaju svoje tajne.
Koja će tri znaka najviše osjetiti utjecaj ovog razdoblja?
Rakovi, Škorpioni i Ribe.
Posebno bi se Rakovi, Škorpioni i Ribe mogli naći u situaciji da pomno analiziraju tuđe postupke, poruke i namjere tijekom ovog razdoblja. S astrološkog gledišta, Merkur u Škorpionu ne prihvaća lako površne odgovore, stoga bi na površinu mogle isplivati teme koje su dugo bile potisnute u drugi plan.
U središtu pozornosti vjerojatno će se naći razgovori o emocijama, novcu, intimnosti, ljubomori, povjerenju i odnosima. Prema astrološkim tumačenjima, ovo razdoblje potiče sposobnost istraživanja, psihološkog uvida, analize i otkrivanja informacija koje nisu odmah očite.
S druge strane, ovo razdoblje može dovesti i do pretjeranog razmišljanja te vraćanja na prošle razgovore ili događaje. Merkur u Škorpionu podsjeća nas da stvari koje su dugo ostale neizrečene često najviše toga otkrivaju.
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