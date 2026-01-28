pet žrtava u tjedan dana
Internetske prijevare sve kreativnije, žena uplatila privatni koncert
Iz riječke policije ponovno su upozorili na internetske prijevare, koje postaju sve kreativnije te su posebno izdvojili prijevaru kojom je 78-godišnjakinja iz Delnica, povjerovavši da će joj poznati glazbenik održati privatni koncert, ostala bez tisuću eura.
Prijave internetskih priejvara svakodnevne
Iz Policijske uprave primorsko goranske naglašavaju kako gotovo svaki dan zaprime prijavu o počinjenju neke od internetskih prijevara na štetu građana. U proteklih tjedan dana je tako oštećeno petero hrvatskih državljana iz Delnica, Malog Lošinja, Opatije i Rijeke, a počiniteljima, kažu, ne nedostaje kreativnosti tijekom počinjenja kažnjivih djela.
U tijeku je kriminalističko istraživanje u Delnicama, radi otkrivanja počinitelja, koji je materijalno oštetio 78-godišnjakinju. Ona je putem društvene mreže lani komunicirala s nepoznatim strancem, koji se predstavio kao menadžer svjetski poznatog glazbenog umjetnika, u čije ime organizira susrete u domovima obožavatelja.
"Samo 1000 eura"
Pozvao ju je da se prijavi za "privatni koncert" te za troškove organizacije uplati "samo 1000 eura."
Nadajući se očekivanom susretu s obožavanim glazbenikom, žena je uplatila novac na strani bankovni račun, a budući da se ni susret ni koncert do danas nisu održali, a i prekinuta je komunikacija s oštećenom, prijevaru je prijavila policiji.
Riječka policija izdvojila je još jedan slučaj. Riječanka, 80-godišnjakinja, primila je poziv nepoznate ženske osobe i povjerovala kako je u poslovanju investicijskim dionicama zaradila veći iznos novaca, koji će joj biti uplaćen nakon što preuzme aplikaciju na svoj mobilni uređaj i dostavi svoje osobne i bankovne podatke.
Povjerovala je u neočekivanu novčanu dobit, dostavila je tražene podatke putem dodane aplikacije, a kada je u banci provjerila stanje računa, shvatila je kako joj je nepoznatom transakcijom s računa otuđeno 3700 eura.
