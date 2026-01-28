Riječka policija izdvojila je još jedan slučaj. Riječanka, 80-godišnjakinja, primila je poziv nepoznate ženske osobe i povjerovala kako je u poslovanju investicijskim dionicama zaradila veći iznos novaca, koji će joj biti uplaćen nakon što preuzme aplikaciju na svoj mobilni uređaj i dostavi svoje osobne i bankovne podatke.