presuda njemačkog suda
Google odgovoran za netočne odgovore njegovog AI-ja
Google je izravno odgovoran za netočne odgovore koje generira njegova umjetna inteligencija, presudio je njemački sud.
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Dvije izdavačke kuće iz Münchena tužile su internetsku kompaniju, tvrdeći da je njezin “AI Overview” na vrhu rezultata pretraživanja lažno povezao njihove tvrtke s prijevarama, sumnjivim poslovnim praksama i zamkama za pretplate.
Googleova umjetna inteligencija 'izmiješala' je naše podatke s onima drugih, doista problematičnih kompanija i 'izmislila' poveznice koje nisu postojale čak ni u izvorima navedenim u Googleovom prikazu, napisali su u tužbi izdavači.
Pravni spor trebao je odgovoriti na pitanje treba li AI sažetak rezultata pretraživanja pravno tretirati kao i klasične rezultate pretrage.
Google tvrdi da nije odgovoran za obradu podataka, a nije ni autor sadržaja u AI sažetku koji potječe iz drugih izvora.
Sud je u petak taj argument odbacio, ocijenivši da AI sažetak nije samo prikaz ili povezivanje rezultata pretraživanja, nego sadržaj za koji odgovara sam operater tražilice.
Umjetna inteligencija sažima rezultate vlastitim riječima, procjenjuje ih i prikazuje u strukturiranom obliku, što znači da Google iznosi nove i samostalne tvrdnje koje nadilaze puko navođenje poveznica, zaključili su suci.
Presuda još nije pravomoćna jer Google ima pravo žalbe.
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