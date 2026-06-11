Kod Udbine
Auto pun migranata izletio s ceste: Jedan mrtav, više ozlijeđenih. Policija uhvatila vozača
Jedna je osoba poginula, a devet ih je ozlijeđeno u prometnoj nesreći u Podudbini u četvrtak prilikom krijumčarenja migranata osobnim automobilom bugarskih registracija, izvijestila je Policijska uprava ličko-senjska i dodala da je vozač pobjegao s mjesta nesreće, ali je uhvaćen.
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Ličko-senjska policija je priopćila da je u 14 sati u Podudbini prema čvoru Gornja Ploča uočila automobil bugarskih oznaka za kojega postoji sumnja da prevozi strance koji su ilegalno ušli u zemlju.
Policajci su to vozilo pratili, no izgubili iz vida, a nakon nepunih deset minuta su naišli na prometnu nesreću u kojoj je sudjelovao taj automobil koji je sletio van kolnika, dodano je.
Vozač je brzom i koordiniranom reakcijom policije uhvaćen u šumi i uhićen nakon što je pobjegao s mjesta nesreće ostavivši ozlijeđene u vozilu, javila je PU ličko-senjska.
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