Matko Begovic/PIXSELL (Ilustracija)

Jedna je osoba poginula, a devet ih je ozlijeđeno u prometnoj nesreći u Podudbini u četvrtak prilikom krijumčarenja migranata osobnim automobilom bugarskih registracija, izvijestila je Policijska uprava ličko-senjska i dodala da je vozač pobjegao s mjesta nesreće, ali je uhvaćen.

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Ličko-senjska policija je priopćila da je u 14 sati u Podudbini prema čvoru Gornja Ploča uočila automobil bugarskih oznaka za kojega postoji sumnja da prevozi strance koji su ilegalno ušli u zemlju.

Policajci su to vozilo pratili, no izgubili iz vida, a nakon nepunih deset minuta su naišli na prometnu nesreću u kojoj je sudjelovao taj automobil koji je sletio van kolnika, dodano je.

Vozač je brzom i koordiniranom reakcijom policije uhvaćen u šumi i uhićen nakon što je pobjegao s mjesta nesreće ostavivši ozlijeđene u vozilu, javila je PU ličko-senjska.