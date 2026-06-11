VIJEĆNIK IZ VELA LUKE
Profesor žestoko o rezultatima nacionalnih ispita: "Uništili ste školstvo, a sad se čudite nepismenosti djece"
Nakon objave rezultata nacionalnih ispita, koji su pokazali da su učenici ove godine ostvarili nešto slabije rezultate nego lani, o stanju hrvatskog obrazovnog sustava oglasio se profesor povijesti i geografije iz Vele Luke te SDP-ov vijećnik Ivan Plantić.
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Posebno su odjeknuli rezultati iz hrvatskog jezika. U dijelu ispita koji se odnosi na čitanje i jezik učenici su ostvarili prosječno 60 posto uspješnosti, dok je u pisanju sažetka prosjek bio 50,6 posto. Gotovo 38 posto učenika nije zadovoljilo osnovne kriterije zadatka, poput propisanog broja riječi ili odgovora na zadanu temu.
Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipovićupozorio je da je zabrinjavajuće što veliki broj učenika na kraju četvrtog razreda ne posjeduje dovoljno razvijene vještine pisanja te poručio da bi nacionalni ispiti trebali postati jedan od uvjeta za upis u srednje škole.
"Djeca su nam nepismena, a obrazovni vrh iznenađen"
Na te se ocjene oštro osvrnuo Plantić, ustvrdivši kako su loši rezultati posljedica dugogodišnjeg urušavanja obrazovnog sustava.
"Djeca su nam nepismena, a obrazovni vrh sada je iznenađen. Tko bi rekao da će u društvu koje školstvo smatra troškom, a učitelje neradnicima, rezultati biti ovakvi?“, napisao je na Facebooku.
Plantić smatra da su brojne reforme, ukidanje kriterija i administrativni pritisci na škole doveli do pada kvalitete obrazovanja.
"Uništili ste školstvo, rastjerali iz njega ljude koji misle svojom glavom, oduzeli školi alate za odgoj, roditeljima dali sva moguća prava, a sad se čudite rezultatima nacionalnih ispita“, poručio je.
Posebno je kritizirao sustav nacionalnih ispita, za koje tvrdi da se godinama troše milijuni eura bez jasne koristi za obrazovni proces.
Rezultat digitalizacije: ddjeca ne znaju držati olovku
U objavi se osvrnuo i na digitalizaciju nastave, upozorivši da djeca sve više vremena provode pred ekranima, a sve manje čitaju i pišu.
"Klincima se od najranije dobi guraju ekrani u ruke. Skrolaju umjesto da listaju, ne znaju držati olovku, a fina motorika postaje sve slabija. Na to smo godinama upozoravali“, naveo je.
Zaključio je kako se loši rezultati ne mogu promatrati kao izoliran problem učenika, nego kao posljedica politika koje su, prema njegovu mišljenju, sustavno oslabile hrvatsko školstvo.
"Kad su posljedice postale vidljive i više ih nije moguće skrivati, sad se svi čude. A upozorenja su stizala godinama“, poručio je Plantić.
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