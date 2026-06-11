Profesor žestoko o rezultatima nacionalnih ispita: "Uništili ste školstvo, a sad se čudite nepismenosti djece"

Posebno su odjeknuli rezultati iz hrvatskog jezika. U dijelu ispita koji se odnosi na čitanje i jezik učenici su ostvarili prosječno 60 posto uspješnosti, dok je u pisanju sažetka prosjek bio 50,6 posto. Gotovo 38 posto učenika nije zadovoljilo osnovne kriterije zadatka, poput propisanog broja riječi ili odgovora na zadanu temu.