BMW-om se zabio u tramvajsku stanicu u centru Zagreba: Hitna odvezla dvije osobe

Na križanju Vukovarske i Držićeve ulice u Zagrebu u nedjelju kasno navečer dogodila se prometna nesreća u kojoj je automobil naletio na tramvajsku stanicu, objavio je portal 24 sata.

Naveli su kako je BMW razbio stanicu, a staklo je posvuda

Zagrebačka policija potvrdila je za taj portal da je zaprimila dojavu o nesreći, no zasad nisu objavili detalje o ozlijeđenima.

Prema pisanju 24 sata, vozila hitne pomoći prevezla su u bolnicu najmanje dvije osobe.