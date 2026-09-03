Oglas

NEPRISTUPAČAN TEREN

Požar kod Labina: Izgorjelo desetak hektara šume, gase ga i kanaderi

author
Hina
|
03. ruj. 2026. 18:18
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PIXSELL
Ilustracija: Sasa Miljevic / PIXSELL

Požar šume u kojem je za sada izgorjelo desetak hektara šume izbio je u četvrtak poslijepodne kod mjesta Šumber na Labinštini te je zbog nepristupačnog terena zatražena i pomoć dva kanadera, potvrdio je Hini županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac.

Oglas

Požar je buknuo oko 16.30 sati kod Šumbera na Labinštini, vatra je zahvatila šumu, a gašenje otežava izuzetno nepristupačan teren te se trenutačno s požarom bore vatrogasci iz Labina i okolnih dobrovoljnih vatrogasnih društava, a u pomoć su im pristigli i pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Pazin. 

"Situacija je pod kontrolom te će požar biti uskoro lokaliziran i stavljen pod nadzor. jedini problem zadaje nam nepristupačni teren. Zbog zahtjevnog terena zatražena je i pomoć iz zraka pa su na požarište upućena dva kanadera", naglasio je Kozlevac. 

Teme
labin požar požar labin šumber

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ