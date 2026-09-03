NEPRISTUPAČAN TEREN
Požar kod Labina: Izgorjelo desetak hektara šume, gase ga i kanaderi
Požar šume u kojem je za sada izgorjelo desetak hektara šume izbio je u četvrtak poslijepodne kod mjesta Šumber na Labinštini te je zbog nepristupačnog terena zatražena i pomoć dva kanadera, potvrdio je Hini županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac.
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Požar je buknuo oko 16.30 sati kod Šumbera na Labinštini, vatra je zahvatila šumu, a gašenje otežava izuzetno nepristupačan teren te se trenutačno s požarom bore vatrogasci iz Labina i okolnih dobrovoljnih vatrogasnih društava, a u pomoć su im pristigli i pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Pazin.
"Situacija je pod kontrolom te će požar biti uskoro lokaliziran i stavljen pod nadzor. jedini problem zadaje nam nepristupačni teren. Zbog zahtjevnog terena zatražena je i pomoć iz zraka pa su na požarište upućena dva kanadera", naglasio je Kozlevac.
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