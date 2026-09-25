Dario Radošević
Direktor Ličkih voda: Napravit ćemo analizu na radioaktivne elemente, ne znamo što je sve tamo odloženo
N1info
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25. ruj. 2026. 13:07
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Gost naše Hanan Nanić u N1 studiju uživo bio je Dario Radošević, direktor Ličkih voda. Razgovarali su o analizama potencijalno opasnih spojeva u vodi za piće u Gospiću i šire.
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