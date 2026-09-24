Goran Krajačić
Profesor s FSB-a o rekordnim cijenama dizela: "Budale smo"
Cijene dizela i ostalih fosilnih goriva nestabilne su, a samo ovaj tjedan dizel je dosegnuo rekordnu cijenu. Problem ovisnosti o fosilnim gorivima te pitanje energetske samodostatnosti komentirao je stručnjak za energetiku Goran Krajačić.
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Profesor dr. sc. Goran Krajačić s Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu komentirao je u emisiji 'Studio 4' ovisnost o fosilnim gorivima rekavši ''da smo budale'' te dodao kako je bilo ''dovoljno naftnih kriza da smo mogli naučiti da ovisnost o fosilnim gorivima izaziva povećanje cijena, inflaciju, ugrožava sigurnost dobave te funkcioniranje društva''.
"Zato i imamo obvezu čuvanja za oko 90 dana dnevne potrošnje u skladištima, a sve izvan toga je 'vidjet ćemo'", kazao je profesor na Katedri za energetska postrojenja i energetiku.
Istaknuo je kako je Europska unija u nepovoljnoj poziciji s obzirom na to da uvozi preko 97 posto sirove nafte i naftnih derivata, preko 90 posto plina, 100 posto urana te 60 posto ugljena.
"To je nešto čega mi u Europi nemamo i što moramo uvoziti i o čemu smo ovisni. U idealnom svijetu gdje vas ne ucjenjuju i ne koriste te novce koje zarade protiv vas, u tom svijetu bi to bilo uredu. Vidimo da smo zaboravili ono što su nas naftne krize naučile te moramo opet proživljavati isti put i snalaziti se na načine na koje moramo", rekao je.
Krajačić je ocijenio kako se ''nije planski pristupilo'' tom problemu pritom istaknuvši primjer Danske koja je nakon krize 1973. počela koristiti izolaciju na kućama.
"Propisali su stroge uvjete za izolaciju i stoga im treba manje energije za grijanje po kvadratu nego kod nas u Hrvatskoj. To je nešto što su naučili iz krize, išli su na diversifikaciju izvora, pokušavaju smanjiti taj uvoz i nadoknaditi ga onom energijom koju imaju, a to su obnovljivi izvori energije", ustvrdio je.
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