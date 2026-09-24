Profesor s FSB-a o rekordnim cijenama dizela: "Budale smo"

"To je nešto čega mi u Europi nemamo i što moramo uvoziti i o čemu smo ovisni. U idealnom svijetu gdje vas ne ucjenjuju i ne koriste te novce koje zarade protiv vas, u tom svijetu bi to bilo uredu. Vidimo da smo zaboravili ono što su nas naftne krize naučile te moramo opet proživljavati isti put i snalaziti se na načine na koje moramo", rekao je.