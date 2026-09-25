NESLUŽBENO
Ovo su nove cijene goriva? Od utorka jedna vrsta poskupljuje, druga pojeftinjuje
Od utorka, 29. rujna, na benzinskim postajama u Hrvatskoj vrijedit će nove cijene goriva.
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Kako doznaje RTL Danas, benzin će poskupjeti za dva eurocenta po litri. Najprodavaniji eurosuper tako će stajati 1,56 eura po litri, dok mu je dosad cijena bila 1,54 eura.
Istodobno će pojeftiniti eurodizel. Njegova cijena bit će niža za jedan eurocent te će iznositi 1,45 eura po litri, u odnosu na dosadašnjih 1,46 eura.
Za jedan eurocent pojeftinit će i plavi dizel. Od utorka će se prodavati po cijeni od 91 centa po litri, dok je dosad stajao 92 centa.
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