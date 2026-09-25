Dario Radošević
Direktor Ličkih voda: Napravit ćemo analizu na radioaktivne elemente, ne znamo što je sve tamo odloženo
Gost naše Hanan Nanić u N1 studiju uživo bio je Dario Radošević, direktor Ličkih voda. Razgovarali su o analizama potencijalno opasnih spojeva u vodi za piće u Gospiću i šire.
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"Radi se o izvanrednim ispitivanjima vode, naručenim od Ministarstva zdravstva uz provedbu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZZJZ). Uzorci se uzimaju od 13. kolovoza ove godine. Sve te analize, napravljeno je njih oko 73, pokazale su da je voda zdravstveno ispravna, nisu utvrđeni teški metali niti PFAS spojevi", kaže Dario Radošević, pojasnivši proces analize lokalne vode u Gospiću i okolici.
Voda će se testirati i na radioaktivne elemente
"Prilagodili smo sve naše analize prema dostupnim podacima o tome što je pronađeno u otpadu i u vodi ispod ilegalnog odlagališta. Naše analize sadrže više od 180 parametara, to je ogroman spektar. Čak ćemo proširiti na radioaktivne elemente jer ne znamo što je sve tamo odloženo", dodao je.
Međutim, Radošević napominje kako Ličke vode ovise o podacima koje dobiju od nadležnih službi (DORH, FZZO, nadležno ministarstvo) što se tiče sastava opasnog otpada na odlagalištu u Gospiću.
"Ali dok ne dobijemo podatke od DORH-a ili Fonda za zaštitu okoliša ili Ministarstva, ne možemo gađati parametar za koji ne znamo da je potencijalno tamo. Ali svi teški metali i svi PFAS spojevi su analizirani, ne možemo analizirati na ono za što ne znamo da je tamo. Mislim da građani tu mogu biti mirni, PFAS spoj niti u jednom od 73 nalaza nije utvrđen", kaže Radošević.
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