Direktor Ličkih voda: Napravit ćemo analizu na radioaktivne elemente, ne znamo što je sve tamo odloženo

"Ali dok ne dobijemo podatke od DORH-a ili Fonda za zaštitu okoliša ili Ministarstva, ne možemo gađati parametar za koji ne znamo da je potencijalno tamo. Ali svi teški metali i svi PFAS spojevi su analizirani, ne možemo analizirati na ono za što ne znamo da je tamo. Mislim da građani tu mogu biti mirni, PFAS spoj niti u jednom od 73 nalaza nije utvrđen", kaže Radošević.