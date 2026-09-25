Nenad Fabijanić
Član žirija za novi Maksimir: "Zamjena rada ne dolazi u obzir. Krafne ili palačinke nisu nam potrebne"
Unatoč kritikama i peticijama koje su uslijedile nakon predstavljanja pobjedničkog rješenja novog stadiona u Maksimiru, nema razloga očekivati da će prvonagrađeni rad biti zamijenjen nekim od ostalih, poručuje arhitekt i član ocjenjivačkog žirija Nenad Fabijanić.
Za tportal ističe da je odluka žirija bila jednoglasna te da za izbor drugog rješenja ne postoje jaki argumenti.
Reakcije ne jenjavaju, anonimci bez petlje da navedu svoje ime i prezime pokreću peticije, kroz medije puštaju spinove o poništenju međunarodnog urbanističko-arhitektonskog natječaja i uglavnom žive u uvjerenju da su projekt novog Maksimira odabrali Tomislav Tomašević, zagrebački gradonačelnik, i njegov zamjenik Luka Korlaet, inače arhitekt po struci.
Nova generacija stadiona
Nenad Fabijanić, arhitekt koji je sudjelovao u ocjenjivanju, potvrdio je za tportal da je odabir žirija bio jednoglasan.
"Odluka je bila takva, a riječ je o temeljitom i vrlo dobro pripremljenom poslu struke. Kolege su bili kooperativni i spremni na otvoreni dijalog te analizirati 88 radova. Kada od toga dobijete pobjednika o kojem je odluka bila jednoglasna, onda imate 87 onih koji su nezadovoljni. To je priroda arhitektonskih natječaja i svih ostalih natječaja. Svatko od 87 gubitnika ima pravo na primjedbu i komentar, kao što ih ima i žiri. Ovo je bio dugotrajan proces koji je filtriran kroz pet faza da se konačno dobije nešto što je primjer nove generacije stadiona, posebno na ovim prostorima. Apsolutno stojim iza odabranog rada", kazao je Fabijanić.
Na pitanje kako gleda na to da su se jutros svi probudili kao arhitekti, Fabijanić se nasmijao i rekao "da je to naša boljka".
"Bit će zanimljivo vidjeti hoće li tako sudjelovati u raspravi kada se bude gradila neka nova bolnica, poliklinika ili nešto treće što u zemlji bude od općeg interesa. Svatko ima pravo na mišljenje i komentar i iskazivanje neznanja o profesiji o kojoj je riječ. A ova profesija je javna i kao takva podložna kritici i pohvali. S te strane razumijem interes. Kad bismo svi mi počeli projektirati stadione i kad bi se pitalo sve nas kako to izgleda, onda bi se postavilo pitanje u kojim ćemo sve profesijama sudjelovati sa svojim mišljenjima i korigirati profesionalce u njihovu poslu", kazao je Fabijanić, dodavši da mu je drago što vlada velik interes za ovaj projekt.
"Mogu se dogoditi kojekakve tragedije koje eliminiraju prvonagrađene autore ili oni mogu odustati od posla. Može se dogoditi da profesionalni ugovorni odnosi između autora i investitora ne budu usklađeni i ne funkcioniraju, može se dogoditi da autori budu kapriciozni, što sam siguran da ovdje nije slučaj, i da će inzistirati na nečemu što nije realno ili nije moguće. Može se dogoditi da financije u proračunima budu takve da ih investitori ne mogu podnijeti.
Tada odnos dolazi u krizu. Ali to da se pod utjecajem javnosti mijenja odluka o radovima, to ne dolazi u obzir. To čak ni politika koja je sudjelovala u odabiru nije podržala. Predstavnici politike bili su kooperativni i složili su se da je struka autoritet. Ne vjerujem da će doći do izbora nekog drugog rada jer bi za dezavuiranje rada žirija, financija investitora i ostalog trebali postojati jaki argumenti, a oni ne postoje. Pitanje je i tko ih iznosi i s kojim ciljem", izričit je bio Fabijanić.
O mogućnosti da se natječaj poništi i krene u novi postupak Fabijanić se samo nasmijao.
"To dojavljuju anonimni kritičari i dokoličari koji nemaju što raditi nego podmetati klipove. Velik je novac u igri, 88 radova stiglo je sa svih strana svijeta i odabran je rad koji ima najviše dobrih stvari", rekao je Fabijanić.
Zbogom palačinkama
Na kraju se osvrnuo na prigovore navijačkog puka o nepovezanosti tribina i šupljim kutovima, kao i na strah da će zbog toga dio ljudi opet kisnuti.
"Stadion mora zadovoljiti kriterij provjetravanja, pri čemu je refleks maksimirske šume bio glavni kriterij. To će se na neki način moći i trebati korigirati. Tu ne vidim problem. Klasične arene ili, kako ih ja zovem, krafne ili palačinke na tom mjestu nisu bile potrebne Zagrebu. Čak sam rezerviran prema tezi o Turininom predlošku, ali ni to nije važno. Ovo je sada nešto po čemu Zagreb dugoročno može biti poznat kao inovator nove koncepcije stadiona", zaključio je Fabijanić.
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