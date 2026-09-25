Član žirija za novi Maksimir: "Zamjena rada ne dolazi u obzir. Krafne ili palačinke nisu nam potrebne"

"Bit će zanimljivo vidjeti hoće li tako sudjelovati u raspravi kada se bude gradila neka nova bolnica, poliklinika ili nešto treće što u zemlji bude od općeg interesa. Svatko ima pravo na mišljenje i komentar i iskazivanje neznanja o profesiji o kojoj je riječ. A ova profesija je javna i kao takva podložna kritici i pohvali. S te strane razumijem interes. Kad bismo svi mi počeli projektirati stadione i kad bi se pitalo sve nas kako to izgleda, onda bi se postavilo pitanje u kojim ćemo sve profesijama sudjelovati sa svojim mišljenjima i korigirati profesionalce u njihovu poslu", kazao je Fabijanić, dodavši da mu je drago što vlada velik interes za ovaj projekt.