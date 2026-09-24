FOTO / Pogledajte kako će izgledati novi Dinamov stadion na Maksimiru

Iz Grada su objavili da je na natječaj pristiglo ukupno 88 radova iz više od 20 zemalja, a bio je otvoren od 20. ožujka do 17. srpnja 2026. godine. Uz prvonagrađeni rad, nagrađena su njih još četiri. Natječaj su pripremili Vlada Republike Hrvatske i Grad Zagreb u suradnji s Društvom arhitekata Zagreba (DAZ), koje je i provelo natječaj.