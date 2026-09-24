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pobjednički rad

FOTO / Pogledajte kako će izgledati novi Dinamov stadion na Maksimiru

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24. ruj. 2026. 13:45
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Idejno rješenje Stadiona Maksimir (2)
Grad Zagreb

U Zagrebu je u četvrtak predstavljeno idejno rješenje SRC Svetice-stadion Maksimir. Prvonagrađeni rad djelo je arhitektonskog studija VG13 Architects Studio Associato iz Italije, arhitekata Tommasa Fantinija i Alberta Rossija.

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Iz Grada su objavili da je na natječaj pristiglo ukupno 88 radova iz više od 20 zemalja, a bio je otvoren od 20. ožujka do 17. srpnja 2026. godine. Uz prvonagrađeni rad, nagrađena su njih još četiri. Natječaj su pripremili Vlada Republike Hrvatske i Grad Zagreb u suradnji s Društvom arhitekata Zagreba (DAZ), koje je i provelo natječaj.

Idejno rješenje Stadiona Maksimir (1)
Grad Zagreb

Rezultate natječaja predstavili su predsjednica DAZ-a Ana Boljar u ime provoditelja natječaja, predsjednik Ocjenjivačkog suda Toma Plejić te članovi Ocjenjivačkog suda: Predsjednik GNK Dinamo Zvonimir Boban, gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević te ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Ocjenjivački sud sastavljen je većinski od domaćih i inozemnih arhitekata i stručnjaka te po jednog predstavnika Vlade Republike Hrvatske i Grada Zagreba.

Idejno rješenje Stadiona Maksimir (3)
Grad Zagreb

S autorom prvonagrađenog rada bit će ugovoren posao izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta. Nakon odluke Ocjenjivačkog suda krenut će ugovaranje projektiranja novog nogometnog stadiona kao preduvjet za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole te pripremu cjelokupne dokumentacije za javnu nabavu za izvođenje radova.

Sami radovi bi krenuli 2029. godine, dok se početak uklanjanja starog stadiona očekuje 2027. godine.

Idejno rješenje Stadiona Maksimir (5)
Grad Zagreb
Teme
maksimirski stadion nk dinamo zagreb vijesti iz hrvatske

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