pobjednički rad
FOTO / Pogledajte kako će izgledati novi Dinamov stadion na Maksimiru
U Zagrebu je u četvrtak predstavljeno idejno rješenje SRC Svetice-stadion Maksimir. Prvonagrađeni rad djelo je arhitektonskog studija VG13 Architects Studio Associato iz Italije, arhitekata Tommasa Fantinija i Alberta Rossija.
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Iz Grada su objavili da je na natječaj pristiglo ukupno 88 radova iz više od 20 zemalja, a bio je otvoren od 20. ožujka do 17. srpnja 2026. godine. Uz prvonagrađeni rad, nagrađena su njih još četiri. Natječaj su pripremili Vlada Republike Hrvatske i Grad Zagreb u suradnji s Društvom arhitekata Zagreba (DAZ), koje je i provelo natječaj.
Rezultate natječaja predstavili su predsjednica DAZ-a Ana Boljar u ime provoditelja natječaja, predsjednik Ocjenjivačkog suda Toma Plejić te članovi Ocjenjivačkog suda: Predsjednik GNK Dinamo Zvonimir Boban, gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević te ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Ocjenjivački sud sastavljen je većinski od domaćih i inozemnih arhitekata i stručnjaka te po jednog predstavnika Vlade Republike Hrvatske i Grada Zagreba.
S autorom prvonagrađenog rada bit će ugovoren posao izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta. Nakon odluke Ocjenjivačkog suda krenut će ugovaranje projektiranja novog nogometnog stadiona kao preduvjet za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole te pripremu cjelokupne dokumentacije za javnu nabavu za izvođenje radova.
Sami radovi bi krenuli 2029. godine, dok se početak uklanjanja starog stadiona očekuje 2027. godine.
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