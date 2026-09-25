maksimalna kazna
Kristijan Aleksić kriv za ubojstvo mladića u Drnišu, dobio 40 godina
Kristijan Aleksić proglašen je krivim za ubojstvo Luke Milovca u Drnišu u svibnju. Pred Županijskim sudom u Šibeniku osuđen je na 40 godina zatvora.
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Aleksić je proglašen krivim za sva tri kaznena djela za koja ga se teretilo i osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina.
Uz to što je kriv za ubojstvo, sud je odlučio da je Aleksić kriv i za to što je 2024. izradio i posjedovao vatreno oružje te što je 2023. bez ovlaštenja držao improvizirano vatreno oružje koje je sam izradio prema uputama s interneta i posjedovao 42 komada streljiva.
Obitelji nesretnog mladića u roku od 15 dana mora dati odštetu od 50 tisuća eura, kao i snijeti sudske troškove. Aleksić će, prema odluci suda, morati platiti i sva vještačenja, prijevoz žrtve, sva medicinska vještačenja i obdukciju žrtve.
Sud se pri odluci vodio ranijim saznanjima. Otegotna okolnost mu je to što je već ranije počinio kazneno djelo ubojstva, bio osuđivan za krađu, te što je podmuklo ubio mladića od 19 godina koji je dostavom pokušao zaraditi nešto novca, njegovo ponašanje uoči i za vrijeme ubojstva, bijeg, kao i posjedovanje dvije vrste oružja - noža i vatrenog oružja.
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