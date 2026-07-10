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FOTO / Panika u Novom Zagrebu: Muškarac prijetio bombom kod osnovne škole, ubrzo je uhićen
Zagrebačka policija uhitila je muškarca koji je u petak poslijepodne u Šišićevoj ulici u Utrinama prijetio aktiviranjem eksplozivne naprave, potvrdili su Hini iz Policijske uprave zagrebačke.
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Potvrdili su da su u 16:10 primili dojavu o osobi s eksplozivnom napravom u Šišićevoj ulici u zagrebačkom naselju Utrina te su na mjesto događaja uputili policijske snage, uključujući i specijalizirane službenike.
Prema neslužbenim informacijama, policijski službenici prišli su muškarcu koji je šetao ulicom, nakon čega je on izvukao eksplozivnu napravu i zaprijetio da će je aktivirati.
Policija je uspostavila širi sigurnosni perimetar, a zbog postupanja policije privremeno je blokiran promet Šišićevom ulicom.
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