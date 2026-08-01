nema ozlijeđenih
Uzletno-sletna staza Zračne luke Split ponovno otvorena nakon puknuća gume na avionu, pokrenuta istraga
Uzletno-sletna staza Zračne luke Split ponovno je otvorena nakon što je u subotu poslijepodne, pri slijetanju zrakoplova iz Madrida, došlo do pucanja gume na prednjem stajnom trapu, izvijestili su iz Zračne luke Split.
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Prema riječima voditelja Službe za prihvat i otpremanje Mate Melvana, do incidenta je došlo u 16,22 sata nakon slijetanja zrakoplova Airbus na letu IB0945 iz Madrida.
"Došlo je do pucanja gume na prednjem stajnom trapu, uslijed čega je zrakoplov ostao zaustavljen na uzletno-sletnoj stazi", rekao je Melvan za Hinu.
U zrakoplovu su bila 172 putnika i šest članova posade, a nitko nije ozlijeđen.
"Svi putnici sigurno su iskrcani i upućeni u putnički terminal na preuzimanje prtljage i nastavak putovanja", naveo je Melvan.
Dodao je da je uzletno-sletna staza bila privremeno zatvorena zbog aktivnosti na uklanjanju zrakoplova i osiguravanju uvjeta za nastavak zračnog prometa. Staza je ponovno otvorena u 18,30 sati.
Prethodno je u petak zračni promet u Zračnoj luci Split također bio privremeno obustavljen zbog pojave drona u blizini uzletno-sletne staze.
Agencija za istraživanje nesreća pokreće sigurnosnu istragu
Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu izvijestila je u subotu kako pokreće sigurnosnu istragu vezano za nezgodu zrakoplova u Zračnoj luci Split kojem je pukla guma pri slijetanju.
U skladu s odredbama EU Uredbe o istragama i sprečavanju nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu, Agencija pokreće sigurnosnu istragu, priopćili su.
Agencija je izvijestila kako se oko 16,22 sati po lokalnom vremenu dogodila "ozbiljna nezgoda" zrakoplova Airbus 320 kompanije Iberia u Zračnoj luci Split, kada je tijekom slijetanja na letu IB0945 iz Madrida došlo do oštećenja nosne noge stajnog trapa.
Po zaustavljanju zrakoplova putnici su evakuirani, a na zrakoplovu je nastala manja materijalna šteta.
Na avionu je bilo 172 putnika i šest članova posade, a ozlijeđenih nema.
Agenciju su o događaju odmah obavijestili Zračna luka Split i Operativno-komunikacijski centar MUP-a, navedeno je u priopćenju.
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