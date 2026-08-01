Uzletno-sletna staza Zračne luke Split ponovno otvorena nakon puknuća gume na avionu, pokrenuta istraga

Zvonimir Barisin/PIXSELL

Uzletno-sletna staza Zračne luke Split ponovno je otvorena nakon što je u subotu poslijepodne, pri slijetanju zrakoplova iz Madrida, došlo do pucanja gume na prednjem stajnom trapu, izvijestili su iz Zračne luke Split.

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Prema riječima voditelja Službe za prihvat i otpremanje Mate Melvana, do incidenta je došlo u 16,22 sata nakon slijetanja zrakoplova Airbus na letu IB0945 iz Madrida.

"Došlo je do pucanja gume na prednjem stajnom trapu, uslijed čega je zrakoplov ostao zaustavljen na uzletno-sletnoj stazi", rekao je Melvan za Hinu.

U zrakoplovu su bila 172 putnika i šest članova posade, a nitko nije ozlijeđen.

"Svi putnici sigurno su iskrcani i upućeni u putnički terminal na preuzimanje prtljage i nastavak putovanja", naveo je Melvan.

Dodao je da je uzletno-sletna staza bila privremeno zatvorena zbog aktivnosti na uklanjanju zrakoplova i osiguravanju uvjeta za nastavak zračnog prometa. Staza je ponovno otvorena u 18,30 sati.

Prethodno je u petak zračni promet u Zračnoj luci Split također bio privremeno obustavljen zbog pojave drona u blizini uzletno-sletne staze.

Agencija za istraživanje nesreća pokreće sigurnosnu istragu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu izvijestila je u subotu kako pokreće sigurnosnu istragu vezano za nezgodu zrakoplova u Zračnoj luci Split kojem je pukla guma pri slijetanju.

U skladu s odredbama EU Uredbe o istragama i sprečavanju nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu, Agencija pokreće sigurnosnu istragu, priopćili su.

Agencija je izvijestila kako se oko 16,22 sati po lokalnom vremenu dogodila "ozbiljna nezgoda" zrakoplova Airbus 320 kompanije Iberia u Zračnoj luci Split, kada je tijekom slijetanja na letu IB0945 iz Madrida došlo do oštećenja nosne noge stajnog trapa.

Po zaustavljanju zrakoplova putnici su evakuirani, a na zrakoplovu je nastala manja materijalna šteta.

Na avionu je bilo 172 putnika i šest članova posade, a ozlijeđenih nema.

Agenciju su o događaju odmah obavijestili Zračna luka Split i Operativno-komunikacijski centar MUP-a, navedeno je u priopćenju.