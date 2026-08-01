"Ničija zemlja"
Ponovno na velikom platnu: Tanovićev Oscarom nagrađeni klasik zatvara 32. Sarajevo Film Festival
Jedan od najvažnijih filmova u povijesti bosanskohercegovačke kinematografije vraća se tamo gdje je prije 25 godina doživio veliki festivalski uspjeh. Oscarom nagrađeni film "Ničija zemlja" redatelja Danisa Tanovića bit će svečana završnica 32. Sarajevo Film Festivala.
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Film će biti prikazan u programu Open Air, pred više od 3.000 gledatelja u Ljetnom kinu Coca-Cola, najvećoj festivalskoj lokaciji u Sarajevu.
Prva projekcija restaurirane 4K verzije
Sarajevska publika imat će posebnu priliku pogledati potpuno restauriranu 4K verziju filma, koja će premijerno biti prikazana upravo na festivalu, prenosi N1 BiH.
Restauraciju je napravio Studiocanal koristeći originalni 35-milimetarski filmski negativ, čime je klasiku iz 2001. godine vraćen puni vizualni sjaj.
Bit će to prilika za novu generaciju gledatelja da upozna film koji je obilježio jednu eru, ali i za one koji ga već poznaju da ga ponovno dožive na velikom platnu u posebnom festivalskom ozračju.
Film koji je osvojio svijet
Svjetska premijera "Ničije zemlje" održana je 12. svibnja 2001. godine na Filmskom festivalu u Cannesu, gdje je Tanović osvojio nagradu za najbolji scenarij.
Nekoliko mjeseci kasnije film je prikazan i domaćoj publici na Sarajevo Film Festivalu, gdje je osvojio nagradu za najbolji film i nagradu publike.
Vrhunac međunarodnog uspjeha stigao je 24. ožujka 2002. godine, kada je "Ničija zemlja" osvojila Oscara za najbolji film na stranom jeziku.
Nastao iz ratne stvarnosti Bosne i Hercegovine, film je snažnom pričom o apsurdu rata, sukobima, ljudskosti i besmislu nasilja nadmašio lokalni kontekst te osvojio publiku i kritiku diljem svijeta.
Povratak filmske ekipe u Sarajevo
Poseban značaj ovogodišnjoj projekciji daje i očekivani dolazak ekipe filma predvođene Danisom Tanovićem, čiji je redateljski prvijenac otvorio novo poglavlje za bosanskohercegovačku kinematografiju.
U filmu su glumili Branko Đurić, Rene Bitorajac, Filip Šovagović, Georges Siatidis, Serge-Henri Valcke, Katrin Cartlidge i brojni drugi glumci.
Povratak "Ničije zemlje" na Sarajevo Film Festival bit će više od obične filmske projekcije – bit će podsjetnik na jedno od najvećih međunarodnih priznanja koje je ostvarila bosanskohercegovačka kinematografija.
Sarajevo Film Festival održava se od 14. do 21. kolovoza.
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