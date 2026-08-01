Očevid traje satima
Tragedija u Zagorju: Pronađeni mrtvi otac i dvoje djece. Obitelj nije bila pod nadzorom socijalnih službi
Stravičan događaj potresao je Zagorje nakon što su policija i vatrogasci u obiteljskoj kući pronašli tri mrtve osobe, među kojima je dvoje maloljetne djece.
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Prema dostupnim informacijama, riječ je o djeci koja su pohađala završne razrede osnovne i srednje škole. Njihova majka u trenutku tragedije nije bila u kući.
Mještani navode da su požaru prethodili eksplozija i pucnjava, no okolnosti događaja još uvijek nisu službeno potvrđene, piše RTL. Također, prema medijskim napisima, otac je na društvenim mrežama ostavio uznemirujuću poruku.
Mjesto tragedije i dalje je ograđeno policijskom trakom, a pristup kući nije dopušten. Očevid traje satima, a istražitelji i forenzičari prikupljaju tragove koji bi trebali pomoći u utvrđivanju točnog slijeda događaja.
Slučaj je preuzelo Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu.
Obitelj nije bila pod nadzorom socijalnih službi
Iz Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike potvrđeno je da obitelj ranije nije bila u tretmanu Hrvatskog zavoda za socijalni rad te da nisu bile poduzimane mjere obiteljsko-pravne zaštite.
Također, ni policija nije dosad imala nikakvih postupanja.
Iz Zavoda su poručili da će majci stradale djece biti pružena psihološka i materijalna pomoć nakon nezamislivog gubitka.
Načelnik: Proglasit ćemo Dan žalosti
"Ovo je tragedija za cijelo mjesto. Nakon službenog očevida očekujemo službenu informaciju kako bismo mogli proglasiti dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je shrvala sve zajedno", rekao je Marko Kos, načelnik općine Sveti Križ Začretje, za HRT.
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