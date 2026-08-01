novi udarac
Pet dana koji su uzdrmali Infantina i svjetski nogomet: "Izgubili smo povjerenje u njegovo vodstvo"
Gianni Infantino pretrpio je jedan od najvećih udaraca otkako je na čelu svjetskog nogometa. Nakon pet dana burnih reakcija, plan privatnog financiranja Svjetskog nogometnog prvenstva i razvoja nogometa povučen je, ali posljedice za predsjednika FIFA-e mogle bi trajati puno dulje.
Europska nogometna federacija UEFA u subotu je izravno kritizirala vodstvo svjetske krovne organizacije, poručivši da je "izgubila povjerenje" u Infantinovo vodstvo. Bila je to jedna od najoštrijih poruka ikad upućenih osobi koja vodi FIFA-u.
Iz UEFA-e su pritom spominjane riječi poput "netransparentnosti", "tajnih planova" i lošeg upravljanja, čime su otvorene usporedbe s krizom oko propalog projekta Europske Superlige iz 2021. godine, piše BBC.https://www.bbc.co.uk/sport/football/articles/c8rny2p6144o?rel=nofollow
Nova nogometna oluja nakon samo nekoliko dana
Plan privatnih ulaganja koji je zagovarao Infantino nije imao zvučno ime poput Superlige, ali je izazvao sličan val nezadovoljstva. FIFA je u subotu potvrdila da od njega odustaje, no šteta za ugled predsjednika organizacije već je učinjena.
Na najvišoj razini nogomet je ogroman globalni biznis u kojem se vrte milijarde eura. Plaće igrača i dužnosnika odavno su izvan dosega prosječnog navijača, ali najnovija kriza otvorila je pitanje postoji li granica koju nogomet ne smije prijeći.
Zašto je uopće bio potreban privatni novac?
Jedno od glavnih pitanja oko Infantinova plana odnosilo se na samu potrebu za privatnim ulagačima.
FIFA formalno djeluje kao neprofitna organizacija, ali raspolaže golemim financijskim rezervama većim od dvije milijarde dolara. Uz to, očekuje se da će od ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva ostvariti rekordne prihode od oko 15 milijardi dolara.
Unatoč tome, plan je predviđao dodatna ulaganja privatnog kapitala, uz ponudu od oko 40 milijuna dolara za nogometne razvojne projekte savezima koji bi se uključili do zadanog roka.
Mnogi su se zato pitali zašto je takav model uopće potreban, pogotovo jer neke zemlje nisu imale hitnu potrebu za tim dodatnim sredstvima.
Problem je dodatno povećala činjenica da brojni visoki dužnosnici FIFA-e, uključujući potpredsjednike, savjetnike i članove uprave, navodno nisu bili uključeni u proces donošenja odluke niti su znali da se plan priprema.
UEFA: "Prekršena su obećanja o transparentnosti"
UEFA je nakon povlačenja projekta objavila vrlo oštro priopćenje.
"Trenutačno vodstvo FIFA-e nije izgubilo samo povjerenje UEFA-e, već i mnogih drugih članova nogometne obitelji", poručila je europska organizacija.
Podsjetili su i na Infantinova obećanja iz 2016. godine, kada je prvi put izabran za predsjednika FIFA-e.
Tad je govorio da novac FIFA-e pripada nacionalnim savezima i da mora služiti razvoju nogometa, a ne interesima pojedinaca.
UEFA sada tvrdi da ta obećanja nisu ispunjena.
Kritike nisu stigle samo iz Europe. Predsjednik Azijske nogometne konfederacije i jedan od potpredsjednika FIFA-e Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa također je pozvao na veću transparentnost i uključivanje članica u donošenje odluka.
"Budućnost svjetskog nogometa mora se oblikovati kroz savjetovanje, zajednički dijalog i poštovanje postojećih pravila upravljanja", poručio je.
Sličnost s krizom Europske Superlige
Situacija je mnoge podsjetila na 2021. godinu i pokušaj osnivanja Europske Superlige, projekta u kojem je 12 najvećih europskih klubova željelo stvoriti zatvoreno natjecanje koje bi konkuriralo Ligi prvaka.
Tada su granicu povukli navijači, uz podršku domaćih liga, nogometnih saveza i brojnih javnih osoba. Nakon samo 72 sata žestokih kritika projekt se praktički raspao.
Ovaj put granicu nisu povukli samo navijači, već i sami ljudi unutar nogometnih institucija.
Posebno je odjeknula izjava FIFA-inog operativnog direktora Kevina Lamoura, koji je projekt opisao kao "projekt jedne osobe" i ustvrdio da je administracija FIFA-e bila dovedena u zabludu.
Lamour je pritom poručio da mu je prioritet služiti nogometu i njegovim vrijednostima.
"Ako to znači da ću izgubiti posao, prihvatit ću tu odluku. Barem ću večeras mirno spavati", napisao je.
Trump se distancirao, Infantino ostao sam s problemom
Infantino je posljednjih godina izgradio blizak odnos s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, a njih dvojica zajedno su nedavno sudjelovali u predstavljanju Svjetskog prvenstva.
No kada su Trumpa novinari upitali o planu privatnih ulaganja, nije stao iza Infantina. Rekao je da s predsjednikom FIFA-e nije razgovarao o toj ideji, piše BBC.
Prema pisanju američkih medija, projekt je dodatno ugrozila zabrinutost zbog mogućeg negativnog utjecaja na ugled investitora, među kojima je bila američka tvrtka rizičnog kapitala Thrive Capital.
Na kraju je Infantino morao odustati od plana.
Sada ga čeka pokušaj popravljanja odnosa s nogometnim savezima i članicama FIFA-e, dok se istodobno pojavljuju tvrdnje da mu slabi podrška uoči moguće kandidature za novi predsjednički mandat u ožujku.
Nogometni svijet još jednom je pokazao da može prihvatiti velike promjene i kontroverzne odluke, ali postoje granice koje ni najveće nogometne institucije ne mogu prijeći.
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