NE TREBA VAM MAJSTOR
Vodoinstalater otkrio jednostavan trik za začepljeni odvod: Štedi vrijeme, novac i živce
Začepljen umivaonik čest je kućni problem koji mnogi pokušavaju riješiti jakim kemijskim sredstvima, no jedan vodoinstalater pokazao je jednostavan trik za koji nisu potrebni ni skupi preparati ni pomoć majstora.
Začepljen umivaonik jedan je od onih malih kućnih problema koji se često pojave u najnezgodnijem trenutku. Voda koja sporo otječe, neugodni mirisi i nakupljene dlake u odvodu mogu brzo narušiti svakodnevnu rutinu u kupaonici.
Mnogi u takvim situacijama odmah posegnu za jakim kemijskim sredstvima ili pozovu vodoinstalatera, no jedan stručnjak pokazao je da rješenje može biti puno jednostavnije – i nalazi se odmah ispod samog umivaonika.
Jednostavan trik koji svatko može primijeniti
Vodoinstalater i DIY entuzijast Dave Doc DIY objavio je kratki video u kojem pokazuje kako očistiti začepljeni odvod u samo nekoliko minuta. Za ovaj mali kućni popravak nisu potrebni posebni alati ni agresivne kemikalije – dovoljni su kanta, ručnik i malo strpljenja.
Ključ cijelog postupka je uklanjanje čepa odvoda. Ispod umivaonika potrebno je odvojiti mali mehanizam koji drži čep, izvaditi ga te ukloniti nakupljene dlake i nečistoće koje najčešće uzrokuju začepljenje.
Nakon čišćenja dijelovi se jednostavno isperu i ponovno sastave. „Ovo je bilo nevjerojatno jednostavno“, napisao je jedan korisnik nakon što je isprobao trik.
Mnogi su svoja iskustva podijelili i u kratkim videozapisima tvrdeći da ova jednostavna metoda doista funkcionira, dok je detaljnije upute objavila kreatorica sadržaja Andrea Gin, poznata po savjetima za čišćenje doma.
Zašto izbjegavati jaka kemijska sredstva?
Iako sredstva za odčepljivanje odvoda mogu brzo riješiti problem, njihova česta uporaba nije uvijek najbolji izbor za vaš dom. Mnogi takvi proizvodi sadrže vrlo agresivne sastojke koji s vremenom mogu oštetiti cijevi, stvarati neugodne pare i negativno utjecati na okoliš.
Osim toga, ovakvi proizvodi često dolaze u jednokratnoj plastičnoj ambalaži pa ručno čišćenje može biti bolji izbor i za kućni budžet i za planet, navodi Jutarnji list.
Mali kućni trikovi koji puno znače
Održavanje doma ne mora uvijek značiti skupe popravke ili pozivanje majstora za svaki problem. Ponekad je dovoljno poznavati nekoliko osnovnih trikova koji mogu produljiti vijek trajanja instalacija i pomoći da dom ostane uredan i funkcionalan.
Redovito uklanjanje dlaka i ostataka iz odvoda, povremeno čišćenje sifona i pažljivo korištenje kupaonskih instalacija mogu spriječiti ozbiljnije probleme u budućnosti.
Čitatelji koji su isprobali ovaj trik posebno su pohvalili njegovu jednostavnost. „Uštedio mi je mnogo vremena i truda“, napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: „Jednostavno, brzo i učinkovito. Hvala na savjetu!“
Ovo nije jedini viralni video s profila Dave Doc DIY. Njegov autor redovito objavljuje savjete o vodoinstalaterskim radovima u kućanstvu kako bi vlasnicima stanova i kuća pomogao da manje popravke obave sami.
Daveova tri ključna savjeta za održavanje cijevi ispod umivaonika
- Spriječite nakupljanje nečistoća prije nego što nastane problem
Najčešći uzroci začepljenja umivaonika su dlake, ostaci sapuna, pasta za zube i sitne nečistoće koje se s vremenom nakupljaju u odvodu. Postavite zaštitnu mrežicu preko odvoda i redovito je čistite kako biste spriječili da ostaci dospiju u cijevi.
2. Redovito čistite sifon i odvod
Povremeno izvadite čep odvoda i očistite dostupne dijelove. Ako voda počne sporije otjecati, provjerite sifon ispod umivaonika – upravo se ondje često zadržava najveća količina nečistoća. Jednostavno čišćenje može spriječiti mnogo skuplje popravke.
3. Izbjegavajte pretjeranu uporabu agresivnih kemikalija
Jaka sredstva za odčepljivanje mogu kratkoročno riješiti problem, ali njihova česta uporaba može oštetiti instalacije i izazvati dodatne kvarove. Umjesto toga, prvo pokušajte s mehaničkim čišćenjem, toplom vodom ili blagim prirodnim metodama održavanja.
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