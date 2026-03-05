Oglas

OKOLICA POREČA

Horor u Istri: Pronađena tri trijela, policija kaže da su u poluraspadnutom stanju

author
Hina
|
05. ožu. 2026. 14:43
policija
Igor Kralj/PIXSELL

Tri poluraspadnuta tijela pronađena su u četvrtak ujutro u kući u mjestu Filipini nedaleko Poreča, a policija na mjestu događaja utvrđuju sve okolnosti ovog slučaja, izvijestila je istarska policija.

Oglas

Prema zasad dostupnim informacijama, policija je oko 10 sati zaprimila dojavu da stanari te kuće nisu već dugo vremena viđeni te su po ulasku u kuću pronađena tri beživotna tijela. 

Prema riječima glasnogovornice istarske policije Suzane Sokač s obzirom na stanje tijela koja su u poluraspadnutom stanju trenutno nije moguće identificirati identitet preminulih osoba.

No, neslužbeno se doznaje kako se prema svemu sudeći ne radi o nasilnoj smrti odnosno na mjestu događaja nema tragova nasilja.

Na mjestu događaja uz policijske službenike je i zamjenica županijskog državnog odvjetništva Iva Arapović koja provodi očevid i utvrđuje okolnosti ovog događaja, a istraživanje je u tijeku.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
istra policija poreč tijela

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ