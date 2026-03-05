OKOLICA POREČA
Horor u Istri: Pronađena tri trijela, policija kaže da su u poluraspadnutom stanju
Tri poluraspadnuta tijela pronađena su u četvrtak ujutro u kući u mjestu Filipini nedaleko Poreča, a policija na mjestu događaja utvrđuju sve okolnosti ovog slučaja, izvijestila je istarska policija.
Prema zasad dostupnim informacijama, policija je oko 10 sati zaprimila dojavu da stanari te kuće nisu već dugo vremena viđeni te su po ulasku u kuću pronađena tri beživotna tijela.
Prema riječima glasnogovornice istarske policije Suzane Sokač s obzirom na stanje tijela koja su u poluraspadnutom stanju trenutno nije moguće identificirati identitet preminulih osoba.
No, neslužbeno se doznaje kako se prema svemu sudeći ne radi o nasilnoj smrti odnosno na mjestu događaja nema tragova nasilja.
Na mjestu događaja uz policijske službenike je i zamjenica županijskog državnog odvjetništva Iva Arapović koja provodi očevid i utvrđuje okolnosti ovog događaja, a istraživanje je u tijeku.
