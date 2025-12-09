Oglas

Josip Oršuš, ubojica iz Međimurja, izručen Hrvatskoj

Hina
09. pro. 2025. 10:19
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL/ilustracija

Četrdesetogodišnji Josip Oršuš, koji je protekli četvrtak usmrtio trudnu sestru svoje bivše izvanbračne supruge i teško ranio bivšu partnericu, nakon uhićenja u Sloveniji u utorak je izručen Hrvatskoj te je zaprimljen u varaždinski zatvor.

Glasnogovornik Županijskog suda Igor Pavlic za Hinu je potvrdio kako je Oršuš u varaždinski zatvor zaprimljen u 10,40 sati.

Glasnogovornica Županijskog državnog odvjetništva Ksenija Vidović Vincek izjavila je kako je okrivljeniku u zatvoru uručeno rješenje o određivanju istražnog zatvora te rješenje o provođenju istrage, a na obje odluke podnesene su žalbe koje je u njegovo ime uložila braniteljica po službenoj dužnosti.

"Izdan je bio i europski istražni nalog za oružje koje je privremeno oduzeto u Republici Sloveniji da se preda Republici Hrvatskoj.

U istrazi slijede dokazne radnje, ispitivanje svjedoka, potrebno vještačenje i ispitati će se i okrivljenik”, navela je glasnogovornica.

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu u subotu je donijelo rješenje o provođenju istrage protiv Oršuša zbog kaznenih djela teškog ubojstva te pokušaja teškog ubojstva ženske osobe. Tereti ga se da je u četvrtak ispalio dva hica u bivšu izvanbračnu suprugu, nanijevši joj teške, životno ugrožavajuće ozljede, a zatim i dva hica u njezinu sestru, koja je preminula u bolnici.

Sutkinja istrage Županijskog suda ranije je odredila istražni zatvor zbog bijega, utjecaja na svjedoke, ponavljanja kaznenog djela i osobito teških okolnosti počinjenja kaznenih djela.

Teme
Izručenje Josip Oršuš Pritvor Ubojstvo Uhićenje femicid

