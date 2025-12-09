Josip Oršuš, ubojica iz Međimurja, izručen Hrvatskoj

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu u subotu je donijelo rješenje o provođenju istrage protiv Oršuša zbog kaznenih djela teškog ubojstva te pokušaja teškog ubojstva ženske osobe. Tereti ga se da je u četvrtak ispalio dva hica u bivšu izvanbračnu suprugu, nanijevši joj teške, životno ugrožavajuće ozljede, a zatim i dva hica u njezinu sestru, koja je preminula u bolnici.