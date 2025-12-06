Supruga ubojice iz Međimurja je budna i komunicira: "Van je životne opasnosti"

Uhićen je Josip Oršuš (40), koji je u četvrtak navečer u Murskom Središću vatrenim oružjem usmrtio jednu ženu, a drugu teško ranio. Bit će predan policijskim službenicima Policijske uprave međimurske.
Oglas
Njegova nevjenčana supruga (29), koju je ranio, probudila se, komunicira i izvan je životne opasnosti, prenosi eMeđimurje.
Iz bolnice su za RTL Danas u subotu potvrdili dobre vijesti. "Do jučer je bila na aparatu za disanje, a danas diše samostalno. Van je životne opasnosti zahvaljujući njezinoj životnoj dobi", dodaju iz bolnice.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Tehnologija
|
prije 11h|
Oglas
Oglas
SK
|
prije 21 min.
SK
|
prije 15 min.
SK
|
prije 31 min.
Najnovije
Oglas
Oglas