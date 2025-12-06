Oglas

DOBRE VIJESTI IZ BOLNICE

Supruga ubojice iz Međimurja je budna i komunicira: "Van je životne opasnosti"

N1 Info
06. pro. 2025. 16:44
05.12.2025., Mursko Sredisce- Ocevid u romskom naselju Sitnice gdje je muskarac pucao u dvije zene, jedna je preminula. Photo: Robert Anic/PIXSELL
Robert Anic/PIXSELL

Uhićen je Josip Oršuš (40), koji je u četvrtak navečer u Murskom Središću vatrenim oružjem usmrtio jednu ženu, a drugu teško ranio. Bit će predan policijskim službenicima Policijske uprave međimurske.

Njegova nevjenčana supruga (29), koju je ranio, probudila se, komunicira i izvan je životne opasnosti, prenosi eMeđimurje.

Iz bolnice su za RTL Danas u subotu potvrdili dobre vijesti. "Do jučer je bila na aparatu za disanje, a danas diše samostalno. Van je životne opasnosti zahvaljujući njezinoj životnoj dobi", dodaju iz bolnice.

Teme
Međimurje femicid

