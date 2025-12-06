U Sloveniji uhićen ubojica iz Međimurja: Kod sebe imao nož, pištolj i pušku

Josip Oršuš, 40-godišnjak koji je u četvrtak pucao u dvije žene kod Murskog Središća, ubivši jednu, uhićen je u Sloveniji, objavila je Policijska uprava Murske Sobote.
Policijska uprava međimurska zaprimila je obavijest slovenskih kolega iz Policijske uprave Morska Sobota da je na području mjesta Bistrica pronađen i uhićen 40-godišnji Josip Oršuš.
Na temelju Europskog uhidbenog naloga 40-godišnjak bit će predan policijskim službenicima Policijske uprave međimurske. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja osumnjičeni će se predati pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske.
Slovenski medij 24ur prenosi riječi načelnika policije Murske Sobote Bojana Rousa da je Oršuš uhićen u općini Črenšovci.
Kako doznaje DNEVNIK.hr sa sobom imao pušku, pištolj i nož. Pri uhićenju se nije opirao. Trenutno se nalazi pod nadzorom u PU Murska Sobota. Oršuša su prepoznali građani preko fotografije i prijavili policiji.
Kaznena prijava protiv 40-godišnjaka zbog počinjenja kaznenih djela teškog ubojstva ženske osobe u pokušaju na štetu 29-godišnjakinje te teškog ubojstva na štetu 28-godišnjakinje, već ranije je podnijeta Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu s ciljem izdavanja Europskog uhidbenog naloga.
Oršuš je u romskom naselju Sitnice kod Murskog Središća pucao u 28-godišnjakinju i 29-godišnjakinju, a prema pisanju lokalnih medija, riječ je o sestrama od kojih je mlađa, trudna majka troje djece, umrla u Županijskoj bolnici Čakovec. Druga je žena zadobila teške ozljede opasne po život.
Slovenska policija u petak je na području Slovenije, kod mjesta Raskrižje, pronašla osobni automobil kojim je Oršuš pobjegao nakon ubojstva.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ranije ovaj tjedan potvrdio je da je ubijena jedno vrijeme zbog obiteljskog nasilja bila u sigurnoj kući.
