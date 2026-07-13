Josipa Pleslić ex. Rimac nije došla na sud, hospitalizirana je

Zastupnik USKOK-a predao je sudu sporazum koji je postignut sa Sašom Dujmićem, bivšim članom uprave HEP-a. Dujmić se nagodio na 10 mjeseci zatvora, što mu je zamijenjeno radom za opće dobro. Još uvijek radi u HEP-u, i to kao jedan od savjetnika, a danas je priznao da je sestri Josipe Pleslić, bivše Rimac, sredio posao na neodređeno u šibenskoj Elektri, piše Ana Raić s Indexa.