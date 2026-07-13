suđenje za korupciju...
Josipa Pleslić ex. Rimac nije došla na sud, hospitalizirana je
Josipa Pleslić, bivša Rimac, jutros nije došla na Županijski sud u Zagrebu, gdje je njoj i ostalima trebalo početi suđenje za korupciju, nezakonito zapošljavanje...
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Njezin odvjetnik rekao je da je jučer hospitalizirana u KBC Zagreb zbog gastroenteroloških problema, javlja naša reporterka Nataša Vidaković.
Dujmić priznao krivnju za sređivanje posla u šibenskoj Elektri
Zastupnik USKOK-a predao je sudu sporazum koji je postignut sa Sašom Dujmićem, bivšim članom uprave HEP-a. Dujmić se nagodio na 10 mjeseci zatvora, što mu je zamijenjeno radom za opće dobro. Još uvijek radi u HEP-u, i to kao jedan od savjetnika, a danas je priznao da je sestri Josipe Pleslić, bivše Rimac, sredio posao na neodređeno u šibenskoj Elektri, piše Ana Raić s Indexa.
Dujmić je priznao da ga je Pleslić, koja je tada bila državna tajnica, uvjerila da joj zaposli sestru Biserku Vujić u Elektri u Šibeniku. U tom trenutku u šibenskoj Elektri nije bilo otvorenih radnih mjesta.
Ipak, Pleslić je preko Dujmića sredila da se njezinoj sestri Biserki Vujić osigura ugovor na neodređeno. Dujmić je osobno, kako je priznao, dao suglasnost za zapošljavanje sestre tadašnje HDZ-ove državne tajnice.
Ovo je jedan od tri predmeta u kojima je Pleslić optužena, ali i jedini u kojem je optužnica potvrđena. S njom je optuženo još devetero. Na početku ih je bilo 26, ali većina ih je priznala krivnju i nagodila se s USKOK-om.
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