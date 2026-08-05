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VRTLARSKi TRIKOVI

Ruže uz ove biljke neće bujno cvjetati: Evo koje greške treba izbjegavati

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N1 Info
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05. kol. 2026. 21:21
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PIXABAY
PIXABAY

Raskošan cvat ruža ne ovisi samo o zalijevanju, prihrani i rezidbi. Važnu ulogu imaju i biljke koje rastu u njihovoj blizini. Pogrešni "susjedi" mogu ružama oduzimati vodu, hranjive tvari, sunčevu svjetlost i prostor za korijen, zbog čega slabije cvatu i postaju osjetljivije na bolesti

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Stručnjaci upozoravaju da je jedna od najčešćih pogrešaka sadnja biljaka koje imaju drukčije potrebe za vlagom. Ruže najbolje uspijevaju u ravnomjerno vlažnom tlu, pa ih nije preporučljivo kombinirati s vrstama koje vole suhe uvjete.

Problem može biti i pregusta sadnja. Ružama je potreban dobar protok zraka kako bi se smanjio rizik od bolesti poput pepelnice i crne pjegavosti. Ako su okružene gustom vegetacijom, vlaga se dulje zadržava na lišću, što pogoduje razvoju gljivičnih infekcija.

Važno je ostaviti dovoljno prostora i za korijen. Ruže imaju dubok korijenski sustav pa ih ne treba saditi uz agresivne puzavice ili velike grmove koji im oduzimaju hranjive tvari. Kao bolji izbor stručnjaci preporučuju lavandu, verbenu i monardu.

Što ruže vole?

Treba izbjegavati i biljke koje dijele iste bolesti i štetnike s ružama, poput cinija, kozmosa i zijevalica, jer se zaraze i nametnici među njima lakše šire. Dobar izbor su lavanda, neven, kadulja i stolisnik, piše Tportal.

Poseban oprez potreban je s biljkama iz porodice pomoćnica, poput rajčice, krumpira, patlidžana i petunija. One troše mnogo hranjivih tvari i mogu oslabiti ruže, a pritom su osjetljive na dio istih bolesti. Preporučuje se saditi ih najmanje 2,5 do 3 metra dalje od ružinih grmova.

Ruže također trebaju najmanje šest sati izravnog sunca dnevno, pa ih ne treba saditi uz brzorastuće biljke koje će ih s vremenom zasjeniti. Za atraktivan izgled vrta tijekom cijele godine najbolje je kombinirati biljke koje cvatu u različitim razdobljima sezone, umjesto da sve cvjetaju istodobno.

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Teme
biljke cvijeće ruža ruže vrtlarstvo

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