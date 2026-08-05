ZABORAVLJENO BLAGO
Nekad ga je imala gotovo svaka kuća u Jugoslaviji, a danas postiže cijenu od nekoliko stotina eura
Stari luster iz sedamdesetih koji možda godinama stoji zaboravljen na tavanu ili u podrumu mogao bi vrijediti mnogo više nego što njegovi vlasnici misle.
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Ako vam se na tavanu, u podrumu ili među stvarima koje godinama čuvate nalazi stari luster iz sedamdesetih, možda ga ne biste trebali tako brzo baciti. Neki od komada koji su nekoć krasili dnevne sobe diljem Jugoslavije danas su postali vrijedni kolekcionarski primjerci.
Posebno mjesto među njima zauzimaju lusteri i lampe Meblo Guzzini, nastali suradnjom slovenske tvornice Meblo iz Nove Gorice i talijanskog dizajnerskog brenda Harvey Guzzini. Nekadašnji simbol modernog doma i „svemirskog“ dizajna sedamdesetih godina danas su vrlo traženi među ljubiteljima retro interijera, a pojedini modeli postižu cijene od nekoliko stotina pa čak i nekoliko tisuća eura, piše City Magazine.
Ono što je nekoć bilo tek detalj u dnevnoj sobi, danas je dio povijesti dizajna. Zaobljeni oblici, akrilni abažuri, metalni detalji i futuristički izgled učinili su Meblo Guzzini lampe jednim od prepoznatljivih simbola takozvanog „space age“ dizajna, smjera koji je posljednjih godina ponovno stekao veliku popularnost.
Tijekom sedamdesetih godina ti su lusteri bili gotovo nezaobilazni u modernim stanovima diljem bivše Jugoslavije. No, s promjenom trendova mnogi su ih vlasnici tijekom renoviranja zamijenili novijim modelima, ne sluteći da će desetljećima poslije postati vrlo cijenjeni kolekcionarski predmeti.
Danas se originalni primjerci u dobrom stanju mogu prodavati za oko 800 eura, dok najrjeđi modeli na međunarodnom tržištu dosežu cijene od nekoliko tisuća eura. Vrijednost ovisi o modelu, boji i očuvanosti, ali i o tome jesu li sačuvani svi originalni dijelovi.
Kolekcionari posebno cijene primjerke koji nisu prepravljani, koji imaju originalne abažure i potpuno su funkcionalni. Upravo zato mnogi vlasnici koji su ih nekada spremili u garaže, podrume ili na tavane danas se mogu iznenaditi kada otkriju koliko njihov stari luster zapravo vrijedi.
Kako prepoznati originalni Meblo Guzzini?
Najčešće ih karakteriziraju:
- zaobljen ili kuglasti oblik svojstven dizajnu sedamdesetih godina
- abažuri izrađeni od akrila ili pleksiglasa
- kromirani metalni detalji
- mogućnost podešavanja visine kod pojedinih modela
- prepoznatljiv retrofuturistički izgled
Zato sljedeći put kada budete uređivali stari stan ili otvarali kutije koje godinama stoje netaknute, možda ipak zastanite prije nego što nešto bacite. Komad koji je nekada bio samo „stari luster iz dnevne sobe“ danas bi mogao biti vrijedan dio dizajnerske povijesti.
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