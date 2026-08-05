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Skandal u Svetom Ivanu Žabnu

Uhićen načelnik koji je sa sinovima udarao po autu u kojem je bilo dijete

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05. kol. 2026. 21:49
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nenad bošnjak
Nenad Bošnjak/Facebook

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje incidenta koji se početkom tjedna dogodio u Svetom Ivanu Žabnu, a u kojem su sudjelovali načelnik Općine Sveti Ivan Žabno Nenad Bošnjak te još dvojica muškaraca.

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Kako je priopćila Policijska uprava koprivničko-križevačka, 58-godišnjak se sumnjiči da je tijekom događaja 31-godišnjem muškarcu uputio prijetnje kojima je ugrozio njegov život.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijetnje protiv njega je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu, a nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku.

Incident se dogodio pred djetetom

Kako je ranije objavila policija, incident se dogodio u ponedjeljak poslijepodne, kada su trojica muškaraca u dobi od 58, 27 i 23 godine, zbog ranijih nesuglasica, prišla zaustavljenom automobilu u kojem su se nalazili 31-godišnjak i dijete.

Policija navodi da su vikom, galamom i udaranjem po vozilu na naročito drzak i nepristojan način narušavali javni red i mir.

Optužni prijedlog protiv sve trojice

Protiv sve trojice sudionika podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira.

Sud im je odredio mjere opreza koje uključuju zabranu približavanja 31-godišnjaku te zabranu uspostavljanja i održavanja bilo kakvog kontakta s njim.

Policija je također privremeno oduzela oružje koje su zakonito posjedovali 58-godišnjak i 27-godišnjak.

Dovršetkom kriminalističkog istraživanja protiv 58-godišnjaka podnesena je i kaznena prijava zbog sumnje na kazneno djelo prijetnje, dok će o daljnjem tijeku postupka odlučivati nadležno državno odvjetništvo.

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Teme
nasilje načelnik nenad bošnjak policija sveti ivan žabno uhićenje

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