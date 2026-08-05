Skandal u Svetom Ivanu Žabnu
Uhićen načelnik koji je sa sinovima udarao po autu u kojem je bilo dijete
Policija je dovršila kriminalističko istraživanje incidenta koji se početkom tjedna dogodio u Svetom Ivanu Žabnu, a u kojem su sudjelovali načelnik Općine Sveti Ivan Žabno Nenad Bošnjak te još dvojica muškaraca.
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Kako je priopćila Policijska uprava koprivničko-križevačka, 58-godišnjak se sumnjiči da je tijekom događaja 31-godišnjem muškarcu uputio prijetnje kojima je ugrozio njegov život.
Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijetnje protiv njega je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu, a nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku.
Incident se dogodio pred djetetom
Kako je ranije objavila policija, incident se dogodio u ponedjeljak poslijepodne, kada su trojica muškaraca u dobi od 58, 27 i 23 godine, zbog ranijih nesuglasica, prišla zaustavljenom automobilu u kojem su se nalazili 31-godišnjak i dijete.
Policija navodi da su vikom, galamom i udaranjem po vozilu na naročito drzak i nepristojan način narušavali javni red i mir.
Optužni prijedlog protiv sve trojice
Protiv sve trojice sudionika podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira.
Sud im je odredio mjere opreza koje uključuju zabranu približavanja 31-godišnjaku te zabranu uspostavljanja i održavanja bilo kakvog kontakta s njim.
Policija je također privremeno oduzela oružje koje su zakonito posjedovali 58-godišnjak i 27-godišnjak.
Dovršetkom kriminalističkog istraživanja protiv 58-godišnjaka podnesena je i kaznena prijava zbog sumnje na kazneno djelo prijetnje, dok će o daljnjem tijeku postupka odlučivati nadležno državno odvjetništvo.
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