Preminuo istaknuti pedijatar Josip Grgurić

Objavio je više od 300 stručnih i znanstvenih radova te je autor nekoliko knjiga i monografija. U dva mandata obnašao je dužnost predsjednika Hrvatskoga pedijatrijskog društva, a bio je i osnivač te prvi predsjednik Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju, navodi se u njegovu životopisu na stranicama Akademije medicinskih znanosti Hrvatske.